WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.06.2026 • 18:00 Uhr Deutschland trifft am Samstagabend im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Die Begegnung können Sie natürlich live im Free-TV verfolgen.

Deutschland steht vor seinem ersten großen Härtetest und kann im zweiten WM-Gruppenspiel mit einem Sieg die K.o.-Runde klarmachen. Doch auch der Gegner, die Elfenbeinküste, kann dieses Ziel bereits erreichen.

Das DFB-Team trifft am Samstag um 22 Uhr deutscher Zeit (zum LIVETICKER) auf die Ivorer. Stattfinden wird das Spiel im BMO Field im kanadischen Toronto. Die zweite Partie des DFB-Teams wird live im Free-TV und im Stream zu sehen sein.

WM 2026: So können Sie Deutschland – Elfenbeinküste live im Free-TV verfolgen

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV

ZDF Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Das BMO Field in Toronto ist die kleinste der 16 WM-Arenen. 17.000 zusätzliche Sitze wurden hinter den Toren für das Turnier eingebaut, die Kapazität liegt nun bei rund 45.000 Zuschauern. Der deutsche Fanblock ist am Samstag mit 2500 Fans ausverkauft.

Mit einem weiteren Sieg nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao stünde der viermalige Weltmeister vorzeitig in der K.o.-Runde: Allerdings: Zwei Erfolge zum Auftakt gelangen zuletzt bei der Heim-WM 2006 – 4:2 gegen Costa Rica und 1:0 gegen Polen.

Kann Diamonde gestoppt werden?

Nathaniel Brown war einer der besten Spieler beim Auftaktsieg gegen Curacao. Doch nun bekommt er es vermutlich mit Bundesliga-Shootingstar Yan Diamonde zu tun. Möglich ist, dass der Flügelspieler den Frankfurter Außenverteidiger, der auch schon dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, ziemlich fordern wird.

„Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen“, betonte der Leipziger, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr sorgt. Deutschland sei zwar „eines der größten Teams der Welt“, das Wichtigste sei nun aber, „ruhig und entspannt“ zu bleiben.