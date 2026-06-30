WM 2026: Deutschland raus! So reagieren die Spieler

SPORT1 30.06.2026 • 02:48 Uhr Deutschland scheitert im Sechzehntelfinale der WM. Die Reaktionen der Spieler sind ernüchternd, die Enttäuschung riesengroß.

Die deutschen Nationalspieler reagieren nach dem frühen Aus bei der WM 2026 enttäuscht. Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt sich selbst in die Pflicht.

Auch Kapitän Joshua Kimmich macht keinen Hehl daraus, wie enttäuscht er ist. Nun gehe es darum, die Verantwortung zu übernehmen. SPORT1 fasst die Stimmen aus den Übertragungen des ZDF und von MagentaTV zusammen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann:

„Leider ist es im Fußball so, dass Mannschaften mit einfachen Mitteln gewinnen können. (…) Dann machen wir ein Tor, was ein Skandal ist, dass der das zurückpfeift. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Das ist echt ein Witz. Es ist nicht nur ein Skandal: Es ist ein Voll-Skandal. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel. Aber wir müssen das Spiel trotzdem anders regeln und das haben wir nicht geschafft.“

„Es ist immer so, dass du als Trainer mit im Boot sitzt, wie alle Spieler auch. Das ist die Idee des Teamsports. Das kreide ich mir genauso an wie alle Spieler. Wenn der DFB das möchte, dann mache ich die EM 2028. Wenn nicht, dann müssen sie es mir sagen.“

Kapitän Joshua Kimmich:

„Ich kenne Deutschland als Kind vor dem Fernseher, da war immer Halbfinale, Finale. Natürlich will man das auch den Kindern und den Menschen und der jetzigen Generation geben. Fakt ist, dass wir das all den Menschen zu Hause nicht geben konnten. Das ist sehr, sehr schade, gerade in einer Zeit, wo es uns extrem gut tut und wir in Deutschland etwas haben, worauf wir stolz sein können.“

„Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht und dafür tragen wir alle Verantwortung. Dafür müssen wir auch Verantwortung übernehmen, da darf sich jetzt auch keiner rausnehmen, sondern dafür müssen wir gerade stehen, weil wir Spieler, die auf dem Platz standen, haben das verbockt. Das war nicht der Trainer, nicht die Medien, nicht der Schiedsrichter, auch nicht der Gegner, sondern das waren einzig und allein wir.“

Manuel Neuer:

„Sie haben sich hinten reingestellt und dann hatten wir nicht die Mittel und die Durchschlagskraft, um uns die Möglichkeiten zu erspielen. Ich glaube jeder, der den Mut hat hinzugehen, dem kann man keinen Vorwurf machen. Am Ende waren es zwei Bälle, die die Paraguayer nicht reingemacht haben und dann müsstest du es eigentlich schaffen, weiterzukommen. Das ist dann einfach zu viel am Ende. Du musst so eine Mannschaft schlagen, das ist Fakt.“

„Es ist extrem bitter so aufzuhören. Wir hatten alles in der eigenen Hand und ich bin auch der Meinung, dass wir die richtigen Spieler da hatten, um das besser auf den Platz zu bringen.“

Kai Havertz:

„Es gibt nicht viel zu sagen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Es ist meine zweite WM. Zweimal reingesch*****. Die letzten Turniere waren nichts. Das Einzige, was ich sagen kann: Entschuldigung. Wir sind natürlich auch alle enttäuscht. Das merkt man, wenn man in die Kabine geht. Wir haben uns viel vorgenommen dieses Jahr. Jetzt wieder zu enttäuschen, ist natürlich kein schönes Gefühl.“

„Die Paraguayer haben natürlich tief verteidigt. Das war es schwer, Tempo zu kreieren. Wir haben es über Flanken versucht und waren dann auch beim Tor damit erfolgreich. Aber es hat dann wahrscheinlich nicht so viel gepasst, wenn man – mit allem Respekt – gegen Paraguay ausscheidet. Dann hat man es auch nicht verdient, weiterzukommen.“

„Da müssen sich vor allem die Spieler – der Trainer ausgeschlossen – an die eigene Nase fassen. Wir sind alle professionelle Fußballspieler und spielen für so ein Riesen-Land. Wenn man da immer wieder so früh rausfliegt, hat man es nicht verdient.“

Nadiem Amiri:

„Wir sind sehr enttäuscht und auch schockiert, weil wir nicht damit gerechnet haben so früh auszuscheiden. Es ist ein unglückliches Spiel gewesen. Wir respektieren jede Nation. Natürlich war unser Anspruch heute weiterzukommen. Aber so ist der Fußball, jeder kann jeden schlagen.“