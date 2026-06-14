WM 2026: Deutschland-Star betet mit Gegenspielern

Vincent Wuttke 14.06.2026 • 23:34 Uhr Felix Nmecha zeigt beim deutschen WM-Auftakt eine starke Vorstellung - und überrascht nach dem Spiel mit einer ungewöhnlichen Geste.

Die persönliche WM-Premiere hätte für Felix Nmecha nicht besser laufen können. Beim 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao glänzte der BVB-Profi. Nach dem Abpfiff überraschte der zentrale Mittelfeldspieler dann mit einer großen Geste.

Denn er fand sich gemeinsam mit Jonathan Tah und mehreren Gegnern zum Kreis zusammen und sprach auf dem Rasen ein Gebet. In der ARD erklärte der Dortmunder, wie es dazu kam.

„Im Spiel sind wir Gegner und dann nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder. Dann haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir sind immer noch sehr dankbar, auch die (Spieler von Curacao, Anm. d. Red.). Vom Ergebnis her ist es natürlich schön für uns, aber auch im Ganzen glauben wir alle, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel und deswegen sind wir zusammengekommen und haben einfach zusammen gebetet“, meinte Nmecha.

Robust, konzentriert und obendrein bei der 1:0-Führung mit einem ganz feinen Füßchen hatte der 25-Jährige die Tor-Party entscheidend mitzuverantworten. Er befand sich sogar lange auf dem Weg zur Bestnote, baute aber mit fortlaufendem Spiel etwas ab.

Nmecha zementiert Stammplatz

Dennoch dürfte er seinen Stammplatz im Mittelfeld neben Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern mit diesem Auftritt zementiert haben. Dabei ist der gebürtige Hamburger noch recht unerfahren.