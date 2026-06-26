WM 2026: Die Tabelle der Gruppendritten - auf wen trifft Deutschland?

SPORT1 26.06.2026 • 15:14 Uhr Aufgrund der 48 Teilnehmer an der WM 2026 kommen acht der zwölf Gruppendritten in die K.o.-Phase. Das hat auch für Deutschland Relevanz. Die Tabelle der Gruppendritten in der Übersicht.

Die Tabelle der Gruppendritten hat bei der WM 2026 eine große Bedeutung. Acht der zwölf Drittplatzierten erreichen das Sechzehntelfinale. Aufgrund dieser Tabelle wird auch der Gegner für Deutschland am Montag in Boston ermittelt.

Bereits sicher qualifiziert sind Schweden, Ecuador und Bosnien und Herzegowina. Nach den Punkten und der Tordifferenz werden die erzielten Tore und die geringere Anzahl an Strafpunkten für gelbe und rote Karten herangezogen. Der letzte Tie-Breaker wäre die Position in der FIFA-Weltrangliste.

WM 2026: Tabelle der Gruppendritten

Pl. Mannschaft Gr. Spiele Tore Punkte 1. Schweden* F 3 7:7 4 2. Ecuador* E 3 2:2 4 3. Bosnien & Herzegowina* B 3 5:6 4 4. Paraguay D 3 2:4 4 5. Kroatien L 2 3:4 3 6. Südkorea A 3 2:3 3 7. Algerien J 2 2:4 3 8. Schottland C 3 1:4 3 9. Kap Verde H 2 2:2 2 10. Belgien G 2 1:1 2 11. DR Kongo K 2 1:2 1 12. Senegal I 2 3:6 0

*sicher für das Sechszehntelfinale qualifiziert

Auf wen trifft Deutschland im WM-Sechzehntelfinale?

Vieles spricht aber dafür, dass das DFB-Team auf Paraguay trifft. Die Partie würde am Montag in Boston stattfinden (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER). Verschiedene Turniermodelle – darunter auch Simulationen der New York Times – sehen die Wahrscheinlichkeit für dieses Duell derzeit bei rund 99 Prozent.