WM 2026: Die Tabelle der Gruppendritten - auf wen trifft Deutschland?

Die Tabelle der Gruppendritten hat bei der WM 2026 eine große Bedeutung. Acht der zwölf Drittplatzierten erreichen das Sechzehntelfinale. Aufgrund dieser Tabelle wird auch der Gegner für Deutschland am Montag in Boston ermittelt.
WM: Die Tabelle der Gruppendritten
Bereits sicher qualifiziert sind Schweden, Ecuador und Bosnien und Herzegowina. Nach den Punkten und der Tordifferenz werden die erzielten Tore und die geringere Anzahl an Strafpunkten für gelbe und rote Karten herangezogen. Der letzte Tie-Breaker wäre die Position in der FIFA-Weltrangliste.
WM 2026: Tabelle der Gruppendritten
Pl.
Mannschaft
Gr.
Spiele
Tore
Punkte
1.
Schweden*
F
3
7:7
4
2.
Ecuador*
E
3
2:2
4
3.
Bosnien & Herzegowina*
B
3
5:6
4
4.
Paraguay
D
3
2:4
4
5.
Kroatien
L
2
3:4
3
6.
Südkorea
A
3
2:3
3
7.
Algerien
J
2
2:4
3
8.
Schottland
C
3
1:4
3
9.
Kap Verde
H
2
2:2
2
10.
Belgien
G
2
1:1
2
11.
DR Kongo
K
2
1:2
1
12.
Senegal
I
2
3:6
0
*sicher für das Sechszehntelfinale qualifiziert
Auf wen trifft Deutschland im WM-Sechzehntelfinale?
Vieles spricht aber dafür, dass das DFB-Team auf Paraguay trifft. Die Partie würde am Montag in Boston stattfinden (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER). Verschiedene Turniermodelle – darunter auch Simulationen der New York Times – sehen die Wahrscheinlichkeit für dieses Duell derzeit bei rund 99 Prozent.
Für die Zuordnung der besten Gruppendritten zu den Sechzehntelfinals sieht das FIFA-Reglement insgesamt 495 mögliche Konstellationen vor. Nach den bisherigen Ergebnissen sind davon nur noch 51 übrig. In 45 dieser Szenarien bekäme es die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die am Donnerstagabend Ecuador mit 1:2 unterlag, mit Paraguay zu tun. Fünf Varianten führen zu Schottland als Gegner, lediglich eine zu Schweden.