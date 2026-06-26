WM 2026: Diese K.o.-Teilnehmer stehen bereits sicher fest

Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA ist in vollem Gange! Der dritte und letzte Gruppenspieltag nähert sich dem Ende und die ersten K.o.-Teilnehmer stehen bereits fest.
Diese K.o.-Teilnehmer stehen fest
Vor den letzten Gruppenspielen bei der Weltmeisterschaft dürfen einige Teams vorzeitig jubeln. Diese Nationen haben sich bereits sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.
32 von 48 Mannschaften qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale. Darunter die zwölf Gruppensieger, die zwölf Zweitplatzierten und die besten acht Gruppendritten.
SPORT1 verschafft einen Überblick, wer sich bereits für die K.o.-Phase qualifiziert hat:
Gruppe A: Mexiko, Südafrika
Gruppe B: Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina
Gruppe C: Brasilien, Marokko
Gruppe D: USA
Gruppe E: Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador
Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden
Gruppe G:
Gruppe H:
Gruppe I: Frankreich, Norwegen
Gruppe J: Argentinien
Gruppe K: Kolumbien
Gruppe L:
Bereits sicher ausgeschieden sind: Türkei, Haiti, Tunesien, Jordanien, Panama, Katar, Tschechien und Curacao.