WM 2026: Diese K.o.-Teilnehmer stehen bereits sicher fest

SPORT1 26.06.2026 • 04:45 Uhr Vor den letzten Gruppenspielen bei der Weltmeisterschaft dürfen einige Teams vorzeitig jubeln. Diese Nationen haben sich bereits sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.

Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA ist in vollem Gange! Der dritte und letzte Gruppenspieltag nähert sich dem Ende und die ersten K.o.-Teilnehmer stehen bereits fest.

32 von 48 Mannschaften qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale. Darunter die zwölf Gruppensieger, die zwölf Zweitplatzierten und die besten acht Gruppendritten.

SPORT1 verschafft einen Überblick, wer sich bereits für die K.o.-Phase qualifiziert hat:

Gruppe A: Mexiko, Südafrika

Gruppe B: Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina

Gruppe C: Brasilien, Marokko

Gruppe D: USA

Gruppe E: Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador

Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden

Gruppe G:

Gruppe H:

Gruppe I: Frankreich, Norwegen

Gruppe J: Argentinien

Gruppe K: Kolumbien

Gruppe L: