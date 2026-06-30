SPORT1 30.06.2026 • 13:13 Uhr Seit Sonntagabend läuft die K.o.-Runde der WM 2026. SPORT1 bietet eine Übersicht mit den Nationen, die das Sechzehntelfinale überstanden haben und im Achtelfinale stehen..

Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA geht in die K.o.-Phase. Der Kampf um den WM-Titel spitzt sich damit immer mehr zu. In den seit Sonntag laufenden Sechzehntelfinal-Partien kämpfen 32 Teams um den Verbleib im Turnier.

Nur 16 Mannschaften bleiben im Rennen und treten dann im Achtelfinale an. Die Partien beginnen am Samstag. SPORT1 präsentiert einen Überblick, wer sich bereits für das am Samstag beginnende Achtelfinale qualifiziert hat:

WM 2026: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Kanada

Brasilien

Paraguay

Marokko

WM 2026: Diese Achtelfinal-Paarungen sind fix

Kanada – Marokko (Samstag, 19 Uhr)

Co-Gastgeber Kanada als Erster weiter

Am Sonntagabend machten Südafrika und Kanada den Auftakt. In einer umkämpften Partie erlöste Stephen Eustáquio den Co-Gastgeber in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand und sorgte dafür, dass Kanada als erster Achtelfinalist feststand.