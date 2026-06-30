Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA geht in die K.o.-Phase. Der Kampf um den WM-Titel spitzt sich damit immer mehr zu. In den seit Sonntag laufenden Sechzehntelfinal-Partien kämpfen 32 Teams um den Verbleib im Turnier.
Diese Teams stehen im Achtelfinale
Nur 16 Mannschaften bleiben im Rennen und treten dann im Achtelfinale an. Die Partien beginnen am Samstag. SPORT1 präsentiert einen Überblick, wer sich bereits für das am Samstag beginnende Achtelfinale qualifiziert hat:
WM 2026: Diese Teams stehen im Achtelfinale
- Kanada
- Brasilien
- Paraguay
- Marokko
WM 2026: Diese Achtelfinal-Paarungen sind fix
- Kanada – Marokko (Samstag, 19 Uhr)
Co-Gastgeber Kanada als Erster weiter
Am Sonntagabend machten Südafrika und Kanada den Auftakt. In einer umkämpften Partie erlöste Stephen Eustáquio den Co-Gastgeber in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand und sorgte dafür, dass Kanada als erster Achtelfinalist feststand.
Brasilien rettete sich ebenfalls mit einem Last-Minute-Treffer durch Gabriel Martinelli zum 2:1 gegen Japan in die nächste Runde. Deutschland scheiterte hingegen dramatisch im Elfmeterschießen mit 4:5 an Paraguay. Die Südamerikaner sind damit ebenfalls weiter im Turnier vertreten. Zudem schaltete Marokko in einem weiteren Elfer-Drama (4:3) die Niederlande aus.