WM 2026: Eltern vor Ort - So emotional gedenkt Portugal Diogo Jota

Conrad Fröhlich 17.06.2026 • 22:13 Uhr Bei der Nationalhymne nimmt sich die portugiesische Nationalmannschaft einen Moment, um dem verstorbenen Diogo Jota zu gedenken. Auch die Eltern des ehemaligen Nationalspielers sind im Stadion.

Kurz bevor Portugal mit dem Duell gegen den Kongo (1:1) in die WM startete, hat die Nationalelf einen Moment innegehalten, um den verstorbenen Diogo Jota zu gedenken. Der ehemalige portugiesische Nationalspieler starb – ebenso wie sein Bruder André – am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall.

Nachdem die letzten Takte der portugiesischen Nationalhymne verklungen waren, wurde Diogo Jota auf der Anzeigetafel eingeblendet. Die Spieler auf dem Feld spendeten wie das gesamte NRG Stadium in Houston Beifall. Auf der Tribüne erhielten Diogo Jotas Eltern, die emotional reagierten, Beileidsbekundungen.

Nachdem Joao Neves die Portugiesen in der sechsten Minute in Führung gebracht hatte, streckte der Mittelfeldspieler beide Arme hoch und zeigte Richtung Himmel – wahrscheinlich widmete er den Treffer Diogo Jota.

„Der Sport ist das eine, aber das Menschliche und was über den Fußball hinausgeht, ist das andere“, erklärte Thomas Müller bei MagentaTV in der Halbzeitpause. „Es ist schon immer wieder schön zu sehen, wie wir da alle zusammenstehen, und auch für das portugiesische Team sicherlich eine besondere Situation. Das sind schöne Bilder.“

Diogo Jotas Tod erschütterte die Fußballwelt

Der Tod des ehemaligen Liverpool-Stürmers, der nur 28 Jahre alt wurde, erschütterte die Fußballwelt. Nach Polizeiermittlungen ereignete sich der Unfall nachts auf einer Autobahn. Das Fahrzeug kam wegen eines geplatzten Reifens von der Straße ab, brach durch die Leitplanke und fing Feuer. Für Diogo Jota und seinen Bruder André (25 Jahre alt) kam jede Hilfe zu spät.

Zahlreiche Beileidsbekundungen und emotionale Botschaften waren die Folge. Der FC Liverpool erklärte, man sei „durch den tragischen Tod von Diogo Jota am Boden zerstört“. Der portugiesische Verband teilte mit: „Er war eine außergewöhnliche Person, die von all seinen Teamkollegen und Gegnern respektiert wurde, jemand mit ansteckender Freude und eine Referenz in der Gemeinschaft selbst.“ Auch Weggefährten wie Jürgen Klopp und Cristiano Ronaldo drückten ihr Mitgefühl aus.