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WM 2026: Erstes Team ausgeschieden

Erstes Team bei der WM ausgeschieden

Bei der WM muss die erste Nation ihre Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Runde vorzeitig begraben.
Angepeitscht von der Tartan Army feiert Schottland einen gelungenen WM-Auftakt gegen Haiti. Der goldene Treffer hätte dabei nicht glücklicher fallen können.
Maximilian Lotz
Bei der WM muss die erste Nation ihre Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Runde vorzeitig begraben.

Das Vorrunden-Aus von Haiti ist bereits nach dem zweiten WM-Gruppenspiel besiegelt. Als erste Nation verabschiedet sich der Weltranglisten-83. vorzeitig aus dem Turnier.

Die Mannschaft von Sebastien Migné verlor auch ihr zweites Gruppenspiel und hat nach dem 0:3 (0:3) gegen Brasilien keine Chancen mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Haiti bei der WM weiterhin torlos

Zum Auftakt hatte Haiti mit 0:1 gegen Schottland verloren. Da zunächst der direkte Vergleich zählt, kann die Mannschaft des karibischen Inselstaates nicht mehr an den Schotten vorbeiziehen.

Im letzten Gruppenspiel trifft Haiti auf Marokko (Donnerstag, 0.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Haiti war zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei. Bei der ersten Teilnahme beim Turnier 1974 in Deutschland war ebenfalls nach der Gruppenphase Schluss.

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