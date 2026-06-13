WM 2026: Ex-Bayern-Akteur schreibt Geschichte

SID 13.06.2026 • 07:57 Uhr Der ehemalige Spieler des FC Bayern, Chris Richards, bringt jedes Zuspiel an den Mann - und schreibt damit Geschichte.

Chris Richards organisierte die Defensive, warf sich in jeden Zweikampf – und ragte beim 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay vor allem mit seinem Passspiel heraus. Denn der frühere Bayern-Profi brachte beim WM-Start des Hauptgastgebers in Los Angeles alle seine 83 Pässe zum Mitspieler – und schrieb damit Geschichte.

Laut des Datenanbieters Opta hat bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1966 kein Profi mehr Pässe bei einer 100-Prozent-Quote gespielt.

Richards als Anker im US-Team

Der 26 Jahre alte Profi von Crystal Palace war für die Partie im imposanten SoFi Stadium rechtzeitig fit geworden, nachdem er sich am letzten Spieltag der Premier League verletzt hatte. Er soll im Abwehrzentrum zum Trumpf der US-Amerikaner werden, die nach dem gelungenen Auftakt auf ein erfolgreiches Heim-Turnier hoffen.