WM 2026: "Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens"

Philipp Heinemann 27.06.2026 • 23:49 Uhr Nico Williams wird in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Nun erwischt es ihn wieder - und der Spanien-Star macht einem Gegenspieler Vorwürfe.

Nico Williams hat sich wieder verletzt – und gibt dafür nach schweren Jahren diesmal einem Gegenspieler die Schuld.

Der spanische Nationalspieler veröffentlichte ein emotionales Statement, in dem er sich betrübt, aber auch verärgert zeigte.

„Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens“, schrieb der Angreifer von Athletic Bilbao bei X: „Nach einem sehr schwierigen Jahr, in dem die Leistenbeschwerden viele Schlachten gegen mich gewonnen haben, aber nicht den Krieg, habe ich mich erneut verletzt.“

Williams lebte lange mit Schmerzen

Nach Angaben des Verbandes laboriert Williams an einer muskulären Verletzung. Eine befürchtet schwere Blessur sei ausgeschlossen worden. Spanischen Medien zufolge könnte der 23-Jährige noch während der WM wieder einsatzbereit sein.

Williams wählte dennoch drastische Worte, hinter ihm liegt ein langer Leidensweg: „Es war anderthalb Jahre voller Leiden, Traurigkeit, Unsicherheit und Angst. Ich wusste nicht, wann ich wieder schmerzfrei spielen oder wann ich ein normales Leben zurückgewinnen würde.“

Williams Stern war bei der EM 2024 aufgegangen, der Flügelspieler hatte sich auf die Wunschzettel zahlreicher Topklubs gespielt – unter anderem den des FC Bayern. Der Höhenflug wurde in der Folge aber immer wieder von Verletzungen gestoppt.

Er habe gelernt, im Alltag mit Schmerzen zu leben, erklärte Williams gar. Doch all das habe er letztlich „überwunden“. Bis jetzt.

Spanien-Star macht Gegenspieler Vorwürfe

„Gestern habe ich mir eine neue Verletzung zugezogen, nachdem ein Gegenspieler in einem Spielzug aus Frustration, Unzufriedenheit und Traurigkeit über die Situation, in der er sich befand, gehandelt hatte“, klagte Williams.

Gegen wen sich die vorwurfsvollen Worte richten, ist dabei recht klar: Williams postete ein Bild von sich und seinem uruguayischen Gegenspieler Nico de la Cruz, der ihn beim knappen 1:0-Sieg Spaniens gefoult hatte.

Eine Aktion, die laut Williams „hätte vermieden werden können, da sie völlig unnötig war“. Schon auf dem Platz hatte er seinen Widersacher zur Rede gestellt.