WM 2026 heute live: England vs. Panama nicht im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 27.06.2026 • 18:00 Uhr Die englische Nationalmannschaft trifft im letzten Gruppenspiel auf Panama und peilt im Duell mit dem Underdog den Gruppensieg an. So sehen Sie das WM-Spiel heute live.

Bei der WM 2026 werden die letzten Tickets für das Sechzehntelfinale vergeben. England steht nach einem 4:2-Sieg gegen Kroatien und einem 0:0 gegen Ghana an der Spitze von Gruppe L, muss aber noch eine Hürde meistern, um den Platz an der Sonne zu verteidigen.

Im abschließenden Gruppenspiel geht es für die Three Lions gegen den Underdog Panama. Der Tabellenletzte hat sich gegen Ghana und Kroatien ordentlich verkauft, beide Spiele jedoch mit 0:1 verloren. Ein Weiterkommen ist schon vor dem Spiel gegen England (ab 23 Uhr im LIVETICKER) nicht mehr möglich.

WM heute nicht im Free-TV: So sehen Sie England – Panama live

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Das Duell der Three Lions und Panama wird nicht im Free-TV übertragen. Lediglich MagentaTV zeigt das Match live und in voller Länge. Um den Sender zu empfangen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Alternativ kann die Partie im LIVETICKER auf SPORT1 verfolgt werden.

WM 2026: Welches Gesicht zeigt uns England heute?

England ist bei den letzten großen Turnieren zwar meist weit gekommen, konnte spielerisch aber nur selten überzeugen. Demzufolge war der 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien eine positive Überraschung. Insbesondere in Durchgang zwei zeigten sich die Three Lions spielfreudig und torhungrig.

Davon war jedoch im Match gegen Ghana fast überhaupt nichts mehr zu sehen. England hatte wenige Ideen und war am Ende sogar auf Glück angewiesen, dass den Black Stars ein möglicher Elfmeter verweigert wurde.

Panama steht in der starken Gruppe wenig überraschend bei null Punkten, hat jedoch sowohl Ghana als auch Kroatien das Leben schwer gemacht und bei den beiden 0:1-Pleiten kaum gegnerische Torchancen zugelassen.

WM 2026: So holt England den Gruppensieg

England führt aktuell mit vier Punkten die Tabelle an, weil das Torverhältnis (4:2) besser als jenes von Ghana (1:0) ist. Sollte Ghana jedoch einen deutlichen Sieg gegen Kroatien einfahren, könnte Platz eins selbst bei einem Sieg flöten gehen.

Sollten die Three Lions Remis spielen, bliebe man nur auf Platz eins, wenn das Parallelspiel Ghana gegen Kroatien (im LIVETICKER) auch mit einem Unentschieden endet. Im Falle einer Niederlage würden die Männer von Thomas Tuchel die Gruppe auf Platz zwei beenden. Lediglich ein Sieg von Kroatien und eine deutliche England-Pleite gegen Panama könnten die Engländer noch auf Platz drei zurückfallen lassen. Dies ist aber nicht sonderlich realistisch.