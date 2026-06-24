WM 2026 heute live: Kanada vs. Schweiz im Free-TV, Livestream & Ticker - wer feiert den Gruppensieg?

SPORT1 24.06.2026 • 18:00 Uhr Kanada und die Schweiz duellieren sich zum Abschluss der Gruppe B um den Gruppensieg. Die Schweiz gilt als Favorit, doch die Kanadier sind in der besseren Ausgangslage. So sehen Sie das Spiel im Free-TV.

Am Mittwochabend geht es bei der WM 2026 in Gruppe B um den Gruppensieg. Der aktuelle Tabellenerste Kanada (vier Punkte) trifft um 21 Uhr (im LIVETICKER) auf die punktgleichen Schweizer.

Stattfinden wird die Partie im BC Place in Vancouver – der Heimvorteil bleibt also klar auf Seiten der Kanadier.

WM heute im Free-TV: So sehen Sie Schweiz – Kanada live

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Kanada befindet sich mit vier Punkten und 7:1-Toren in der Pole Position in Gruppe B. Ein Remis gegen die punktgleichen Schweizer würde sicher zu Platz eins reichen.

Sollten die Kanadier verlieren, könnte Bosnien-Herzegowina mit einem hohen Sieg noch vorbeiziehen, müsste dabei aber die neun Tore schlechtere Tordifferenz aufholen.

Die Schweiz benötigt einen Sieg, um Gruppensieger zu werden. Im Falle eines Remis wäre Rang zwei fix. Bei einer Niederlage könnte Katar im Falle eines eigenen deutlichen Sieges vorbeispringen. Die Gastgebernation aus dem Jahr 2022 muss aber ebenfalls neun Tore aufholen.

Erstes WM-Duell aller Zeiten zwischen Kanada und Schweiz

Die beiden Nationen sind bei einer Weltmeisterschaft noch nie aufeinandergetroffen. 2002 trafen Kanada und die Schweiz jedoch in St. Gallen im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander.

Damals stand Murat Yakin als Innenverteidiger auf dem Feld, heute ist er der Nationaltrainer der Schweiz.