WM: "No Go"! Heftiger Gegenwind im Doppelpass für Klopp

Stefan Schnürle 14.06.2026 • 13:00 Uhr Die Aussagen von Jürgen Klopp über Julian Nagelsmann sorgen weiter für Aufsehen. Andreas Möller und Stefan Effenberg üben im FIROCKX.ONE WM Doppelpass deutliche Kritik.

Die Worte von Jürgen Klopp über Bundestrainer Julian Nagelsmann sind im FIROCKX.ONE WM Doppelpass auf reichlich Unverständnis gestoßen. Vor allem Ex-Welt- und Europameister Andreas Möller übte deutliche Kritik am 58-Jährigen, der als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig ist.

„Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre und im Hintergrund solche Sachen laufen würden – da wäre er auch nicht amüsiert“, sagte Möller über den WM-Experten von Magenta TV, der immer wieder mit dem Posten des Bundestrainers in Verbindung gebracht wird.

Klopp hatte vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag mit Blick auf die Aufstellungswünsche von Thomas Müller für das DFB-Team gesagt: „Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“ Es folgte Gelächter, ehe Müller lachend meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“

Möller habe diese Szene auch gesehen und sei kein Fan der Diskussion: „Das kommt mir ein bisschen wie Gaudimax vor. Jeder zweite Satz ist ein Joke, es wird nur gelacht. Es fehlt mir echt die Sachlichkeit.“

Effenberg kritisiert Klopp: „Absolutes No-Go“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg pflichtete seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen bei: „Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus. So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go.“

Effenberg zeigte sich besonders enttäuscht davon, weil es „von einem Top-Trainer wie Jürgen Klopp“ kommt. Dieser habe schließlich all das jahrelang auf dem allerhöchsten Niveau durchlaufen und sollte wissen, wie das Geschäft läuft.

Für Effenberg bringt Klopp damit auch Nagelsmann in die Bredouille: „Er weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll. Ein Bundestrainer erwartet, dass wir kritisch reden können über die Aufstellung die Taktik. Aber man sollte ihn schon unterstützen, bevor das erste Spiel angepfiffen wird. Und nicht sagen, er macht noch die Aufstellungen.“

WM 2026: Nagelsmann reagiert auf Klopp-Aussagen

Nagelsmann selbst war auf der Pressekonferenz vor dem deutschen WM-Auftakt am Sonntag (ab 19 Uhr MESZ im LIVETICKER) gegen Außenseiter Curacao auch auf die Aussagen Klopps angesprochen worden, wollte sich aber nicht detailliert dazu äußern.

„Ich denke, es ist nicht der richtige Weg für mich, über dieses Thema zu reden. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich euch nicht erzählen“, sagte Nagelsmann und ergänzte später: „Deutschland hat viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs, sie hatten viel Erfolg in der Fußball-Welt. Sie können über alles reden, was sie wollen.“