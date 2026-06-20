Das sagt Julian Nagelsmann zu Jürgen Klopps Abbitte

Moritz Pleßmann 20.06.2026 • 09:56 Uhr Nach seinem verbalen Ausrutscher gegenüber Julian Nagelsmann zeigt Jürgen Klopp Reue. Für den Bundestrainer ist das Thema Geschichte.

Auch vor dem zweiten deutschen Gruppenspiel bei der WM gegen die Elfenbeinküste (ab 22 Uhr im LIVETICKER) bleibt die Causa Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann ein Thema. Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Spiel wurde der Bundestrainer deutlich.

„Ich glaube, ich habe zu dem Thema alles gesagt“, stellte der 38-Jährige auf Nachfrage zur Klopp-Entschuldigung klar. „Ich habe abgeklatscht, das haben Sie richtig erkannt. Warum auch nicht? Ich habe jetzt keine öffentliche Entschuldigung erwartet“, führte er aus.

WM: Klopp zeigt Reue

„Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden – und das ist ’noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und wir waren im Fernsehen“, meinte der ehemalige Liverpool-Coach nach dem Curacao-Spiel während des Interviews mit Nagelsmann bei MagentaTV.

„Das ist so flapsig rausgerutscht, aber es hat gar keine Relevanz. Ich hoffe, dass das alle da draußen verstehen. Was ich festgestellt habe: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. Aber es ist einfach passiert. Wir sind komplett auf eurer Seite“, richtete er seine Worte direkt an den Bundestrainer.

Nagelsmann will Causa Klopp abhaken

Für Nagelsmann ist das Thema nun endgültig abgehakt. „Ich konzentriere mich auf die Truppe und auf die Spiele und alles andere versuche ich so gut es geht auszublenden“, erklärte er auf der PK am Freitag in Toronto weiter.