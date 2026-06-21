WM 2026: Neuendorf nach Gruppensieg voller "Stolz und Glück"

Der Einzug der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde der Fußball-WM hat auch den DFB-Präsidenten euphorisiert. „Dass unsere Mannschaft vorzeitig den Gruppensieg erreicht hat, erfüllt mich mit Stolz und Glück“, sagte Bernd Neuendorf dem SID.
Präsident schwärmt nach DFB-Sieg
Der DFB-Präsident ist voll des Lobes für die deutsche Mannschaft.
Das Spiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am Samstag in Toronto sei „das vielleicht intensivste dieser Weltmeisterschaft“ gewesen, schwärmte der DFB-Boss.
WM: Neuendorf begeistert
Daneben zeige der Punktgewinn von Curacao gegen Ecuador (0:0), dass auch der 7:1-Auftaktsieg gegen den WM-Neuling „keine Selbstverständlichkeit war“, betonte er.
Wichtig ist Neuendorf (64) aber auch noch etwas anderes. „Diese Mannschaft zeigt uns allen“, betonte er, „dass Zusammenhalt und füreinander Einstehen auf und neben dem Platz viel Gutes bewirken kann.“