WM 2026: Neuendorf nach Gruppensieg voller "Stolz und Glück"

SID 21.06.2026 • 16:59 Uhr Der DFB-Präsident ist voll des Lobes für die deutsche Mannschaft.

Der Einzug der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde der Fußball-WM hat auch den DFB-Präsidenten euphorisiert. „Dass unsere Mannschaft vorzeitig den Gruppensieg erreicht hat, erfüllt mich mit Stolz und Glück“, sagte Bernd Neuendorf dem SID.

Das Spiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am Samstag in Toronto sei „das vielleicht intensivste dieser Weltmeisterschaft“ gewesen, schwärmte der DFB-Boss.

WM: Neuendorf begeistert

Daneben zeige der Punktgewinn von Curacao gegen Ecuador (0:0), dass auch der 7:1-Auftaktsieg gegen den WM-Neuling „keine Selbstverständlichkeit war“, betonte er.