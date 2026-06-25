WM 2026: Neymar-Comeback! Einwechslung "löste eine Explosion aus"

Conrad Fröhlich 25.06.2026 • 13:05 Uhr Nach 981 Tagen gibt Neymar sein Comeback in der brasilianischen Nationalmannschaft. Presse, Mitspieler und Trainer freuen sich über die Rückkehr einer nationalen Ikone.

Die 74. Minute in der Partie zwischen Brasilien und Schottland sollte das Highlight im Hard Rock Stadium in Miami darstellen, dabei war die Partie beim Zwischenstand von 3:0 längst entschieden.

Spätestens nach seinem Wechsel von PSG zum saudischen Klub Al-Hilal (2023) war die Karriere des einstigen brasilianischen Heilsbringers auf Abwege geraten. Erst beim FC Santos (seit 2025), wo er einst als Jugendlicher aufblühte, spielte er sich wieder in den Fokus der Nationalmannschaft.

Viní Jr. huldigt Neymar: „Unser Idol ist zurück“

„Ich bin sehr glücklich. Ich danke allen Brasilianern, die mich ermutigt haben, besonders meiner Familie“, erklärte Neymar nun sichtlich emotional nach Abpfiff.

Vinícius Júnior, der mit seinem Doppelpack der sportliche Hauptdarsteller der Partie war, huldigte seinem Flügel-Vorbild: „Unser Idol ist zurück und er ist wichtig für uns.“

Auch die Presse überschlug sich: „Neymar und der bisher größte Applaus der Weltmeisterschaft: Die Einwechslung der Nummer 10 in der zweiten Halbzeit löste eine Explosion aus“, meinte die spanische Marca. „Neymar: Die Saga ist beendet“, titelte AS.

WM 2026: Ancelotti lobt Neymar

Dass Trainer Carlo Ancelotti den einstigen Superstar eine Viertelstunde vor Schluss brachte, war keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Schon im Vorfeld des Turniers hatte es teils harsche Kritik an der Nominierung Neymars gegeben.

Im exklusiven SPORT1-Interview erklärte die in Sao Paulo aufgewachsene Kommentatoren-Legende Béla Réthy: „Es freut mich für Neymar, aber sportlich hat das keinen Sinn.“

Ancelotti erklärte seine Entscheidung in der Nacht auf Donnerstag dann wie folgt: „Er hatte die Gelegenheit zu spielen, denn ich finde, er hat es verdient, zum Einsatz zu kommen, da er sehr hart an seiner Genesung gearbeitet hat – mit viel Ernsthaftigkeit und viel Professionalität“.

WM 2026: Neymar stellt Pelé-Rekord ein

Bis zuletzt war ein Einsatz Neymars aufgrund anhaltender Wadenprobleme fraglich gewesen – mit seiner Einwechslung stellte er jedoch sogleich einen brasilianischen Rekord ein.

Neymar ist neben Pelé der einzige Brasilianer, der die Rückennummer 10 bei vier verschiedenen Weltmeisterschaften trug. Bei den Turnieren 2014, 2018, 2022 und 2026 lief der Offensivmann mit der sagenumwobenen Nummer auf, Pelé tat dies einst zwischen 1958 und 1970.

Die Möglichkeit für den nächsten Auftritt: Als Gruppensieger bestreiten die Südamerikaner am Montag das Sechszehntelfinale gegen den Tabellenzweiten der Gruppe F.