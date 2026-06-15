WM 2026: Spanien - Kap Verde heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - Überraschung bei Spanien

Vincent Wuttke 15.06.2026 • 16:58 Uhr Spanien greift in die WM ein. Gegen den krassen Außenseiter Kap Verde wird die erste Show erwartet - mit einer "Überraschung" in der Startelf. So verfolgen sie das Spiel live im Free-TV.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Ausrufezeichen bei dieser WM mit einem 7:1 gegen Curacao gesetzt. Legt mit Spanien nur einen Tag später ein weiterer Topfavorit mit einem Spektakel gegen Kap Verde nach? Um 18 Uhr deutscher Zeit greift der Weltmeister von 2010 gegen den krassen Außenseiter in Gruppe H ein (LIVETICKER).

In der spanischen Startelf gibt es dabei etwas Unerwartetes, wie unter anderem die AS betonte. „Nationaltrainer Luis de la Fuente sorgt bei dieser Startelf für eine große Überraschung. Und zwar setzt er auf Gavi als Stammspieler, der anstelle von Álex Baena auf der linken Seite zum Einsatz kommt (und sich auch gegen Dani Olmo durchsetzt)“, schreibt die Sportzeitung. In eine ähnliche Richtung ging auch die Marca.

WM: So spielen Spanien und Kap Verde

Aufstellung Spanien: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Pedri – Ferran Torres, Fabián Ruiz, Gavi – Mikel Oyarzabal.

Aufstellung Kap Verde: Vozinha – Steven Moreira, Sidny, Pico, Diney – Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral – Dailon Livramento.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Spanien – Kap Verde

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Spanien geht mit Rückenwind in die Partie. Denn vor einigen Tagen gab es sehr gute Nachrichten. Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt.

Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz

Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren die beiden Topstars noch nicht mitgereist. Doch nun steht einem Einsatz nichts mehr im Weg.

WM: Großer Konkurrenzkampf bei Spanien

Ohnehin hat de la Fuente bei der WM eine riesige Auswahl auf allen Positionen. Vor allem im Mittelfeld stehen immer wieder harte Entscheidungen an. Pedri, Gavi, Dani Olmo (alle Barca) rechnen sich ebenso viele Minuten aus wie Fabian Ruiz (Paris), Mikel Merino oder Martin Zubimendi (beide Arsenal) oder Rodri (Manchester City).

Ganz anders sieht es beim Gegner aus. Kap Verde ist mit rund 560.000 Einwohnern das drittkleinste Land, das je bei einer Endrunde dabei war. Kaum ein Spieler steht bei einem Team aus Europas Topligen unter Vertrag.

Und doch hat das Land einen Star: Innenverteidiger Logan Costa gehörte bei Champions-League-Teilnehmer Villarreal aus Spanien zu den Stammkräften vor seinem Kreuzbandriss. Nun ist der 25-Jährige rechtzeitig wieder fit.