WM 2026: Spanien - Kap Verde heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - Zaubert Yamal?

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Ausrufezeichen bei dieser WM mit einem 7:1 gegen Curacao gesetzt. Legt mit Spanien nur einen Tag später ein weiterer Topfavorit mit einem Spektakel gegen Kap Verde nach? Um 18 Uhr deutscher Zeit greift der Weltmeister von 2010 gegen den krassen Außenseiter in Gruppe H ein (LIVETICKER).
Erste Zauber-Show von Yamal?
Spanien geht mit Rückenwind in die Partie. Denn vor einigen Tagen gab es sehr gute Nachrichten. Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt. Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz
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Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren die beiden Topstars noch nicht mitgereist. Doch nun steht einem Einsatz nichts mehr im Weg.
Ohnehin hat Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente eine riesige Auswahl auf allen Positionen. Vor allem im Mittelfeld stehen harte Entscheidungen an. Pedri, gavi, Dani Olmo (alle Barca) rechnen sich ebenso viele Minuten aus wie Fabian Ruiz (Paris), Mikel Merino oder Martin Zubimendi (beide Arsenal) oder Rodri (Manchester City).
Ganz anders sieht es beim Gegner aus. Kap Verde ist mit rund 560.000 das drittkleinste Land, das je bei einer Endrunde dabei war. Kaum ein Spieler steht bei einem Team aus Europas Topligen unter Vertrag.
Und doch hat das Land einen Star: Innenverteidiger Logan Costa gehörte bei Champions-League-Teilnehmer Villarreal aus Spanien zu den Stammkräften vor seinem Kreuzbandriss. Nun ist der 25-Jährige rechtzeitig wieder fit.
Übrigens setzte Kap Verde bei der Qualifikation schon ein Zeichen, als es sich vor Kamerun zum Gruppensieg und damit zur WM schoss. Von zehn Partien verlor das Team nur einmal – eine der beiden Spiele gegen Kamerun.