WM 2026: Spanien - Kap Verde heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - Zaubert Yamal?

Vincent Wuttke 15.06.2026 • 15:00 Uhr Spanien greift in die WM ein. Gegen den krassen Außenseiter Cap Verde wird die erste Show erwartet. So verfolgen sie das Spiel live im Free-TV.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Ausrufezeichen bei dieser WM mit einem 7:1 gegen Curacao gesetzt. Legt mit Spanien nur einen Tag später ein weiterer Topfavorit mit einem Spektakel gegen Kap Verde nach? Um 18 Uhr deutscher Zeit greift der Weltmeister von 2010 gegen den krassen Außenseiter in Gruppe H ein (LIVETICKER).

Spanien geht mit Rückenwind in die Partie. Denn vor einigen Tagen gab es sehr gute Nachrichten. Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt. Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Spanien – Kap Verde

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Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren die beiden Topstars noch nicht mitgereist. Doch nun steht einem Einsatz nichts mehr im Weg.

Ohnehin hat Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente eine riesige Auswahl auf allen Positionen. Vor allem im Mittelfeld stehen harte Entscheidungen an. Pedri, gavi, Dani Olmo (alle Barca) rechnen sich ebenso viele Minuten aus wie Fabian Ruiz (Paris), Mikel Merino oder Martin Zubimendi (beide Arsenal) oder Rodri (Manchester City).

Ganz anders sieht es beim Gegner aus. Kap Verde ist mit rund 560.000 das drittkleinste Land, das je bei einer Endrunde dabei war. Kaum ein Spieler steht bei einem Team aus Europas Topligen unter Vertrag.

Und doch hat das Land einen Star: Innenverteidiger Logan Costa gehörte bei Champions-League-Teilnehmer Villarreal aus Spanien zu den Stammkräften vor seinem Kreuzbandriss. Nun ist der 25-Jährige rechtzeitig wieder fit.