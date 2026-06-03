WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe H mit Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

SPORT1 03.06.2026 • 13:29 Uhr In der Gruppe H der WM 2026 trifft Mitfavorit Spanien auf Uruguay, Saudi-Arabien und Außenseiter Kap Verde. SPORT1 stellt Gruppe H der Fußball-WM vor.

Gruppe H der Fußball-WM 2026 vereint große Fußballtraditionen und bemerkenswerte Premieren: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay bilden eine faszinierende Mischung aus Favoriten und krassen Underdogs. Die Spanier gehören als Europameister zu den Topfavoriten, was können die Kap Verden ausrichten?

Spanien bei der WM 2026

Spanien sicherte sich mit einem 2:2 gegen die Türkei die Spitzenposition in Gruppe E der UEFA-Qualifikation und blieb ohne Niederlage. La Roja war 2010 Weltmeister, nimmt nun zum 17. Mal teil und strebt nach Wiedergutmachung nach dem Aus in der Vorrunde in Qatar. Als aktueller Europameister ist die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente einer der absoluten Topfavoriten. Trotz seiner Oberschenkelverletzung ist Supertalent Lamine Yamal vom FC Barcelona bei der WM dabei.

Kap Verde bei der WM 2026

Kap Verde hat bereits Geschichte geschrieben und qualifizierte sich erstmals für eine WM. Mit dem 3:0-Sieg über Eswatini krönten die „Blue Sharks“ ihr makelloses Abschneiden in Gruppe D der Afrika-Quali und ließen Fußballnation Kamerun sensationell hinter sich. Mit nur rund einer halben Million Einwohner ist es das zweitkleinste WM-Land nach Island. Der beste Spieler ist Mittelstürmer Dailon Livramento, der aktuell von Hellas Verona nach Portugal ausgeliehen ist.

Saudi-Arabien bei der WM 2026

Saudi-Arabien löste direkt das Ticket als Gruppensieger in der asiatischen Qualifikation und feiert bereits die siebte WM-Teilnahme. Die Grünen Falken erreichten 1994 ihr bisher bestes Resultat – das Achtelfinale. Der sensationelle Sieg gegen Argentinien vor vier Jahren sticht ebenfalls heraus. Haben Altstars wie Cristiano Ronaldo in der heimischen Liga auch der Nationalmannschaft geholfen? Die WM wird es zeigen.

Uruguay bei der WM 2026

Uruguay qualifizierte sich souverän über die Südamerika-Runde. La Celeste nimmt zum 15. Mal teil, gewann die erste WM 1930 und noch einmal 1950 dazu kommen drei Halbfinalteilnahmen 1954, 1970 und 2010. Cheftrainer ist der auch in Europa bekannte Argentinier Marcelo Bielsa. Als Kapitän wird Fede Valverde von Real Madrid die Mannschaft bei der WM anführen.

Spielplan Gruppe H der Fußball‑WM 2026