WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe J mit Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien

SPORT1 05.06.2026 • 13:45 Uhr In der Gruppe J der WM 2026 trifft Mitfavorit Argentinien auf Algerien, Österreich und Außenseiter Jordanien. SPORT1 stellt Gruppe J der Fußball-WM vor.

Gruppe J der Fußball-WM 2026 vereint den aktuellen Weltmeister mit drei Mannschaften, die jeweils eigene Ambitionen und Geschichten mitbringen. Argentinien trifft auf Algerien, Österreich und Jordanien – ein Trio, das Raum für Spannung lässt.

Argentinien bei der WM 2026

Argentinien qualifizierte sich souverän über die südamerikanische Qualifikation und bestätigte seine Ausnahmestellung erneut. Die Albiceleste nimmt zum 18. Mal an einer WM teil und krönte sich zuletzt vor vier Jahren in Katar zum dritten Mal zum Weltmeister. Auch historisch gehört Argentinien mit sechs Finalteilnahmen zu den erfolgreichsten Nationen des Turniers. Im Fokus steht natürlich auch mit 38 Jahren Megastar Lionel Messi, der inzwischen für Inter Miami in der MLS spielt.

Algerien bei der WM 2026

Algerien löste das WM-Ticket als Sieger seiner Afrika-Qualifikationsgruppe ohne Niederlage. Es ist die fünfte WM-Teilnahme für die „Fennecs“. Der größte Erfolg gelang 2014 mit dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale, wo sie erst der spätere Weltmeister Deutschland in der Verlängerung stoppte. Auch 1982 litt Algerien unter Deutschland und dem als „Schande von Gijon“ bekannt gewordenen Nichtangriffspakt der DFB-Stars mit Österreich.

Österreich bei der WM 2026

Österreich kehrt nach langer Abwesenheit auf die WM-Bühne zurück. Über die UEFA-Qualifikation setzte sich das Team mit stabilen Auftritten durch und qualifizierte sich zum insgesamt achten Mal für eine Endrunde – zum ersten Mal seit 28 Jahren. Der größte Erfolg datiert aus dem Jahr 1954 mit Rang drei. Und wie 1982 hat man wieder Algerien in der Gruppe. Nehmen die Nordafrikaner 2026 für ihr bitteres Aus späte Revanche oder gelingt Trainer Ralf Rangnick der Sprung in die K.o.-Phase?

Jordanien bei der WM 2026

Jordanien schreibt Geschichte und ist erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Das Team setzte sich über den asiatischen Qualifikationsweg durch und belohnte sich für seine stetige Entwicklung. Für den Verband ist die Teilnahme ein Meilenstein, natürlich ist man jedoch krasser Außenseiter. Der mit Abstand größte Star ist Flügelspieler Moussa Tamari von Stade Rennes. Er ist der einzige Spieler mit einem Marktwert über einer Million Euro (8 Millionen laut transfermarkt.de).

Spielplan Gruppe J der Fußball-WM 2026