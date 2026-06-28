WM 2026: Südafrika - Kanada heute live im TV, Steam und Ticker

SPORT1 28.06.2026 • 18:00 Uhr Nach Abschluss der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2026 geht es mit dem Sechzehntelfinale weiter. Dieses eröffnen Südafrika und Co-Gastgeber Kanada. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie das Spiel heute verfolgen können.

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist Geschichte. Ab Sonntag geht es mit dem Sechzehntelfinale weiter. Zum Auftakt der K.o.-Spiele treffen Südafrika und Mitausrichter Kanada in der Runde der letzten 32 aufeinander (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Mit dem Einzug ins Sechzehntelfinale hat Kanada bereits jetzt das beste WM-Ergebnis seiner Geschichte erreicht. Für den Co-Gastgeber bietet sich nun sogar die Chance auf den nächsten Coup: Gegen Südafrika, das nach einem holprigen Start die Gruppenphase noch souverän überstand, wartet auf dem Papier eine durchaus machbare Aufgabe.

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Für beide Teams ist es das erste K.o.-Spiel bei einer WM, der Gewinner trifft im Achtelfinale entweder auf die Niederlande oder Marokko. Co-Gastgeber Kanada muss seine in der Gruppenphase gezeigte Stärke erstmals auf US-Boden beweisen – und hofft dabei auf den zuletzt angeschlagenen Bayern-Star Alphonso Davies, der endlich mitmischen will.

Für Südafrika begann das Turnier mit einem Dämpfer. In Mexiko-Stadt unterlag die Mannschaft Gastgeber Mexiko klar mit 0:2. Es folgte ein 1:1 gegen Tschechien, das spielerisch nur wenige Höhepunkte bot, für die Ausgangslage der Südafrikaner aber durchaus wertvoll war. Im abschließenden Gruppenspiel gelang schließlich der entscheidende Schritt Richtung K.o.-Runde. Ein 1:0 gegen Südkorea reichte aus, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen.

Der Einzug ins Sechzehntelfinale ist für Kanada zwar ein historischer Erfolg, die Stimmung dürfte dennoch etwas getrübt sein. Das Team hatte sich den Gruppensieg zum Ziel gesetzt, um in Vancouver bleiben zu können. Stattdessen kostete die 1:2-Pleite gegen die Schweiz nicht nur Platz eins, sondern auch den Heimvorteil. Nun muss der Co-Gastgeber zum K.-o.-Spiel nach Foxborough reisen – mit weniger Erholungszeit, einem längeren Reiseweg und ohne die Unterstützung des heimischen Publikums.