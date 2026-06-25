WM 2026: Verletzungs-Drama um Tschechien-Star

Schwere Verletzungen bleiben bei einer Weltmeisterschaft mit 104 Spielen leider nicht aus. Nach dem Horrorfoul an Ismael Koné hat es jetzt wohl den Tschechen Tomas Soucek schwer getroffen – ohne Gegnereinwirkung.
Verletzungs-Drama um Tschechien-Star
In der Partie zwischen Tschechien und Mexiko lief bereits die 86. Spielminute, Soucek lief Torwart-Legende Guillermo Ochoa an, der gerade den Ball wegschlagen will. Doch der Tscheche knickt bei einem Schritt weg und krümmt sich vor Schmerzen. Die Folgen: verheerend.
Schiedsrichter Yael Falcon Perez unterbrach das Spiel sofort, damit medizinisches Personal auf den Platz laufen konnte. Der Spieler von Premier-League-Absteiger West Ham United schaffte es schließlich vom Platz zu humpeln. Dann aber musste er gar auf einer Trage von der Seitenlinie in die Kabine getragen wurde.
WM 2026: Tschechien enttäuscht
Eine offizielle Diagnose steht noch aus, die Anzeichen deuten auf eine schwere Knieverletzung hin.
Diese Szene steht derweil symptomatisch für den Auftritt der Tschechen bei dieser WM. Mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 2:6 verabschieden sich die deutschen Nachbarn schon nach der Gruppenphase sang- und klanglos aus dem Turnier.