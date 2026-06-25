WM 2026: Verletzungs-Drama um Tschechien-Star

Niklas Sagner 25.06.2026 • 12:50 Uhr Tomas Soucek scheint sich im letzten WM-Spiel der Tschechen schwer verletzt zu haben. Das tschechische Ausscheiden besiegelt eine desaströse WM.

Schwere Verletzungen bleiben bei einer Weltmeisterschaft mit 104 Spielen leider nicht aus. Nach dem Horrorfoul an Ismael Koné hat es jetzt wohl den Tschechen Tomas Soucek schwer getroffen – ohne Gegnereinwirkung.

In der Partie zwischen Tschechien und Mexiko lief bereits die 86. Spielminute, Soucek lief Torwart-Legende Guillermo Ochoa an, der gerade den Ball wegschlagen will. Doch der Tscheche knickt bei einem Schritt weg und krümmt sich vor Schmerzen. Die Folgen: verheerend.

Schiedsrichter Yael Falcon Perez unterbrach das Spiel sofort, damit medizinisches Personal auf den Platz laufen konnte. Der Spieler von Premier-League-Absteiger West Ham United schaffte es schließlich vom Platz zu humpeln. Dann aber musste er gar auf einer Trage von der Seitenlinie in die Kabine getragen wurde.

WM 2026: Tschechien enttäuscht

Eine offizielle Diagnose steht noch aus, die Anzeichen deuten auf eine schwere Knieverletzung hin.