WM 2026: Yamal wandelt auf den Spuren von Pelé

Moritz Pleßmann 21.06.2026 • 18:52 Uhr Lamine Yamal trifft früh gegen Saudi-Arabien. Mit seinem Premierentreffer wandelt er auf den Spuren einer großen Legende.

Es dauerte nicht einmal elf Minuten, bis Superstar Lamine Yamal die spanische Nationalmannschaft im Spiel gegen Saudi-Arabien (JETZT im LIVETICKER) in Führung brachte. Für den 18-Jährigen ist es sein erster Treffer auf der großen WM-Bühne – der ihn auf den Spuren von Pelé wandeln lässt.

Yamal ist nämlich erst der zweite Spieler der Geschichte, der im Alter von 18 Jahren oder jünger die Führung in einem WM-Spiel erzielt. Zuvor war dies nur der brasilianischen Legende gelungen, der im Viertelfinale 1958 noch als 17-Jähriger das erste und einzige Tor beim Sieg gegen Wales erzielt hatte.

Yamal ist zusätzlich der zweitjüngste spanische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft. Den Rekord hält Teamkollege Gavi, der bei seinem Treffer bei der Endrunde 2022 zwar ebenfalls 18 war, allerdings rund acht Monate jünger.

WM: Startelf-Debüt für Yamal

Nach dem blamablen 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde stand Mitfavorit Spanien vor dem Duell mit Saudi-Arabien gehörig unter Druck.

Yamal, der zuletzt noch mit einem Muskelriss zu kämpfen hatte, war erstmals in der Startelf zu finden und konnte sich gleich belohnen. Eine Hereingabe von links durch Mikel Oyarzabal veredelte der Star des FC Barcelona am zweiten Pfosten. Zur Pause blieb er dann in der Kabine. Für ihn kam Yeremy Pino in die Partie.

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