WM-Aus für Arsenal-Profi

Bittere Nachrichten für die niederländische Nationalmannschaft: Jurrien Timber wird die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verletzungsbedingt verpassen.
Arsenal-Profi verpasst WM
Wie der niederländische Fußballverband am Montagabend mitteilte, hat sich der Arsenal-Verteidiger nicht ausreichend von seiner Leistenverletzung erholt, weshalb eine Teilnahme am Turnier nicht zu verantworten sei.
In Absprache mit dem medizinischen Team wurde deshalb entschieden, dass Timber nach dem Testspiel gegen Usbekistan (JETZT im LIVETICKER) das Trainingslager der Elftal in New York verlassen wird.
WM: Leipzig-Leihgabe nachnominiert
Der Rechtsverteidiger hatte nach einer Knöchelverletzung Ende Mai im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (4:5 n.E.) sein Comeback gefeiert, als er nach 66 Minuten eingewechselt wurde.
Für Timber nominierte Bondscoach Ronald Koeman Lutsharel Geertruida nach. Der Abwehrmann war in der vergangenen Saison von RB Leipzig an Sunderland ausgeliehen.
Die Niederlande treffen bei der WM in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.