WM-Aus? Verletzungsschock für Tuchel und England

Felix Kunkel 16.06.2026 • 14:27 Uhr Thomas Tuchel muss als Nationaltrainer der Three Lions offenbar einen Rückschlag verkraften. Übereinstimmenden Berichten zufolge verletzt sich ein Akteur kurz vor dem ersten WM-Spiel.

Die englische Nationalmannschaft muss offenbar kurz vor ihrem WM-Auftakt 2026 einen personellen Rückschlag verkraften. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat sich Verteidiger Tino Livramento verletzt und wird das Turnier voraussichtlich komplett verpassen.

Über die genaue Art der Verletzung gibt es jedoch unterschiedliche Angaben. Während The Athletic von einer Wadenverletzung berichtet, schreibt The Telegraph von einer Blessur am Oberschenkel. Eine offizielle Bestätigung des englischen Fußballverbands steht bislang noch aus.

Der Außenverteidiger von Newcastle United, der auf beiden Abwehrseiten eingesetzt werden kann, hätte am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr im LIVETICKER) sein Debüt bei einem großen Turnier feiern können. Nationaltrainer Thomas Tuchel stehen mit Reece James, Djed Spence und Nico O’Reilly drei weitere Außenverteidiger zur Verfügung.

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Gemäß den FIFA-Regeln kann England Livramento im Falle eines Ausfalls durch einen Spieler aus der vorläufigen Kaderliste, die 55 Spieler umfasst, ersetzen.

Als aussichtsreichster Kandidat für eine Nachnominierung gilt den Berichten zufolge Trevoh Chalobah vom FC Chelsea, der allerdings primär als Innenverteidiger aufläuft. Laut The Athletic soll der 26-Jährige sogar schon in der vergangenen Nacht kontaktiert worden sein und sich nun auf den Weg in die USA machen.