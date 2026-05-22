Englands WM-Aufgebot: Tuchel lässt große Namen daheim

Johannes Vehren 22.05.2026 • 11:30 Uhr Die englische Nationalmannschaft gibt ihren Kader für die WM bekannt. Einige Stars fehlen im Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel.

Der Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wurde am Freitagvormittag offiziell verkündet! Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtet in seinem Aufgebot unter anderem auf die Stars Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden und Trent Alexander-Arnold.

Die größten Überraschungen im 26-köpfigen Kader sind Djed Spence (Tottenham Hotspur) und Ivan Toney (Al-Ahli). Hinzu kommen die Stammkräfte um Bayern-Star Harry Kane als Kapitän, Declan Rice (FC Arsenal) und Jude Bellingham (Real Madrid).

Tuchel musste „viele schwierige Entscheidungen“ treffen

Insgesamt sind wieder 14 Spieler dabei, die vor zwei Jahren in Deutschland Vize-Europameister geworden waren. Für elf Profis wird die WM das erste große Turnier ihrer Karriere sein.

In den letzten drei Tagen habe er „viele schwierige Entscheidungen“ treffen müssen, sagte Tuchel. Jetzt herrsche „Klarheit“, er fühle sich „erleichtert“ und ist „bereit loszulegen“. In etwas mehr als einer Woche „sitzen wir im Flugzeug und ich kann es kaum erwarten“.

Auf Tuchel prasselte schon vorher Kritik ein

Schon seit Donnerstagabend kursierten in der englischen Presse etliche Leaks. Zudem gab Maguire sein WM-Aus selbst in den sozialen Medien bekannt. Seither prasselte ordentlich Kritik auf Tuchel ein.

England trifft bei der WM in Gruppe L auf Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni). Anfang Juni fliegen Tuchel und Co. zur finalen Vorbereitung in die USA, dort stehen zwei abschließende Testspiele auf dem Programm: Gegen Neuseeland (6. Juni) und Costa Rica (10. Juni).

Englands Kader im Überblick

Tor: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Abwehr: Reece James, Jarell Quansah, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Dan Burn, Tino Livramento, Djed Spence

Mittelfeld: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jude Bellingham

Angriff: Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane (C), Ollie Watkins, Ivan Toney