WM: Das bedeutet Frankreichs Sieg für Deutschland

Philipp Heinemann 23.06.2026 • 08:00 Uhr Das befürchtete Szenario wird immer wahrscheinlicher: Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale nach aktuellem Stand auf Frankreich, wenn beide Teams bis ins Achtelfinale vorstoßen sollten.

Der klare Sieg von Vizeweltmeister Frankreich gegen den Irak lässt das seit Wochen diskutierte Szenario für die deutsche Nationalmannschaft deutlich wahrscheinlicher werden.

Nach jeweils zwei Vorrundenspielen steuern Les Bleus und das DFB-Team auf ein Duell im Achtelfinale zu – immer vorausgesetzt, Frankreich bleibt Gruppenerster und beide Teams überstehen die Runde der letzten 32.

Noch steht Frankreich nicht als Gruppensieger fest, denn auch Norwegen hat in der Gruppe I sechs Punkte auf dem Konto. Wer sich durchsetzt, entscheidet sich im direkten Duell am letzten Spieltag (26. Juni, 21 Uhr).

Gegentreffer für Norwegen ändert Konstellation deutlich

Bitter für Erling Haaland und die Norweger: der zweite Gegentreffer beim 3:2-Sieg gegen den Senegal bedeutet, dass die Tordifferenz im Vergleich zur französischen Auswahl um einen Treffer schlechter ist.

Nun muss für den Gruppensieg ein Sieg her, bei einem 3:1-Erfolg hätte aufgrund der höheren Anzahl der eigenen Tore auch ein Remis gereicht.