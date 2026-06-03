WM: Das kommt der deutschen Nationalmannschaft gerade recht

Manfred Sedlbauer 03.06.2026 • 10:44 Uhr Die DFB-Elf bereitet sich in Chicago auf ihr letztes Testspiel vor der WM vor. Dabei schottet sich die Nationalmannschaft aus gutem Grund ab und bleibt weitgehend inkognito. Trainiert wird im ehemaligen Wohnzimmer von Bastian Schweinsteiger.

Flaggen, schwarz-rot-goldene Deko oder ein pompöses Empfangskomitee – darauf wird die DFB-Elf bei ihrer Ankunft in Chicago verzichten müssen. Das Fünf-Sterne-Teamhotel „Waldorf Astoria“ im Norden der Stadt, im noblen Gold Coast Historic District mit Blick auf den Lake Michigan, lässt nicht erahnen, dass dort der Weltmeister von 2014 Quartier bezieht. Und genau das ist gewollt.

Ein Hotelmitarbeiter erklärte gegenüber SPORT1, man wolle alle Gäste gleich und vor allem diskret behandeln. Das kommt der Nationalmannschaft gerade recht. Denn die Mannschaft schottet sich aus guten Gründen ab.

DFB-Team hinter verschlossenen Türen

Am Dienstag landete das Team um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O’Hare. Direkt im Anschluss ging es ins rund 40 Autominuten entfernte Hotel, wo allen Spielern Einzelzimmer zur Verfügung stehen.

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag bleibt die Mannschaft hinter verschlossenen Türen. Das Training findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ist weder für Fans noch für Medien einsehbar. Eine öffentliche Einheit wie zuletzt am Montag in Herzogenaurach vor rund 1000 Zuschauern ist in Chicago nicht vorgesehen.

DFB spart Kosten

Auch die Pressekonferenzen werden am Mittwoch und Donnerstag digital abgehalten. Mitgereiste Journalisten können daher nicht vor Ort teilnehmen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Mannschaft und Trainerteam wollen sich ohne Ablenkungen und Störgeräusche von außen voll auf die Vorbereitung konzentrieren.

Hinzu kommen finanzielle Aspekte. Medienvertreter können dadurch erst später anreisen, und auch der DFB spart zusätzlichen organisatorischen Aufwand für Aufbau und Produktion.

Nationalmannschaft plant Fanaktion in Chicago

Nicht nur die Medien, sondern auch die Fans werden ihre Stars zunächst nicht zu Gesicht bekommen. Ganz leer gehen sie jedoch nicht aus: Für Donnerstag ist eine Fanaktion geplant.

Am Freitag, einen Tag vor dem Testspiel gegen die USA (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), findet dann die offizielle Pressekonferenz für die vor Ort anwesenden Medienvertreter statt.

Im ehemaligen Wohnzimmer von Schweinsteiger

Die DFB-Elf ist während ihres Aufenthalts im ehemaligen Wohnzimmer von Bastian Schweinsteiger zu Gast. Trainiert wird auf dem Gelände von Chicago Fire, rund 20 Autominuten vom Hotel entfernt. Gespielt wird im nebenan gelegenen Soldier Field – der früheren Heimspielstätte des Weltmeisters von 2014.

Schweinsteiger wechselte 2017 in die USA und spielte für den Klub aus Chicago, bevor er im Januar 2020 seine Karriere beendete.