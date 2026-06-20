WM: Deutsche Noten! Nur einer kann mit Super-Joker Undav mithalten

Stefan Kumberger 21.06.2026 • 00:44 Uhr Deutschland setzt sich dank eines Doppelpacks von Deniz Undav im zweiten WM-Spiel dramatisch gegen die Elfenbeinküste durch. Neben dem Stuttgarter verdient sich nur ein weiterer DFB-Star die Bestbewertung. Die SPORT1-Noten.

Über weite Strecken stockte der deutsche Offensivmotor gewaltig. Einem Trio wollte nicht viel gelingen. Für deutliche Belebung sorgten die Einwechselspieler. Aus der DFB-Startelf ragte ein Spieler heraus, der am krönenden Höhepunkt des Spiels maßgeblich beteiligt war. Die SPORT1-Noten zum zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

MANUEL NEUER

Hatte sich in der ersten Halbzeit nichts vorzuwerfen, beim Gegentreffer war er jedenfalls schuld- und machtlos. In der 38. Minute bekam er dann die Gelegenheit, sich ein bisschen auszuzeichnen. Neuer bekam auch später fast nichts zu halten, musste aber ständig auf der Hut sein, da seine Vorderleute nicht sattelfest wirkten. SPORT1-Note: 3.

Deutschland: Kimmich wackelt – Brown wieder stark

JOSHUA KIMMICH

Leitete mit seiner Flanke aus dem Halbfeld auf Havertz‘ Kopf die erste gute Gelegenheit für die DFB-Elf ein (10. Minute). Defensiv hatte er aber immer wieder Probleme, mit Yan Diomande mitzuhalten. Genau dieser Temponachteil führte dann auch zum 0:1-Rückstand, den der Ivorer einleitete. An dieser Grundsituation änderte sich nichts, doch Kimmich biss sich besser hinein. Als Diomande dann auf die andere Seite wechselte, wurde es auch für den DFB-Kapitän ruhiger. Trotzdem eine eher durchwachsene Leistung. SPORT1-Note: 4.

JONATHAN TAH

Befand sich immer wieder in schwierigen Situationen, da Kimmich gegen Diomande auf außen Hilfe benötigt hätte. Tah war aber nun mal auch und vor allem in der Mitte gefragt. Als Schlotterbeck runter musste, wechselte er auf die linke Innenverteidigerposition und verteidigte extrem noch – fast wie beim FC Bayern. Bei Standards ging er mit nach vorne, schaffte es aber nicht in die gefährlichen Zonen. SPORT1-Note: 3.

NICO SCHLOTTERBECK

Hatte nach einem Zweikampf in der Anfangsphase immer wieder physische Probleme und musste sich nach rund 15 Minuten behandeln lassen und lief teilweise arg unrund. Leistungsmäßig fiel er aber nicht großartig ab – vielleicht half da auch die Schmerztablette, die er schluckte. In der Pause musste er schließlich doch ausgewechselt werden. SPORT1-Note: 3.

NATHANIEL BROWN

Blockte in der 12. Minute einen gefährlichen Schuss von Singo ab. Gut gemacht, doch zuvor hatte er dem Ivorer den Ball auch quasi aufgelegt. Machte in der Folge seine Sache hinter Florian Wirtz nicht schlecht, es fehlte jedoch der entscheidende Pass. Beim Treffer der Ivorer warf er sich zunächst noch heldenhaft in den Ball, beim zweiten Versuch war er aber ohne Chance. Nach dem Seitenwechsel ein Aktivposten, auch wenn nicht alles gelang. Gegen Ende der Partie musste er sich obendrein gegen Diomande abrackern, der die Seite gewechselt hatte. SPORT1-Note: 2.

FELIX NMECHA

Bewegte sich gut und hatte viele Ballkontakte. Obendrein sorgte er mit einem Distanzschuss in der 20. Minute für Gefahr. Beim Gegentor konnte er Kimmich gegen Diomande nicht entscheidend unterstützen. Nach 40 Minuten meldete er sich eindrucksvoll zurück, als er einen ivorischen Konter sehenswert unterband. Konnte auch nach der Pause mit seiner körperlichen Präsenz überzeugen und krönte seine Leistung mit einem präzisen und perfekt getimten Pass auf Siegtorschütze Deniz Undav (90.+4). SPORT1-Note: 1.

ALEKSANDAR PAVLOVIC

Startete gut in die Partie und sorgte für den ersten Torjubel der deutschen Mannschaft. Allerdings wurde sein Treffer zu Recht nicht gegeben. Sein Einsteigen gegen Fofana war zu hart (22. Minute). Umgekehrt bekam der 22-Jährige immer dann Probleme, wenn die Ivorer etwas robuster zu Werke gingen. Da fehlte es diesmal insgesamt an Zweikampfstärke. Nach einer Stunde wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4.

Noten: Deutsches Offensivtrio bleibt blass

LEROY SANÉ

Der Bundestrainer dürfte mit ihm in der ersten Halbzeit sehr zufrieden gewesen sein – schließlich trat der 30-Jährige fleißig und laufstark auf. Wirklich Einfluss hatte er aber nicht, zudem fehlte die Durchschlagskraft. Nach einer knappen Stunde zog der Bundestrainer die Konsequenz und wechselte Sané aus. SPORT1-Note: 4.

JAMAL MUSIALA

Hatte in der 18. Minute seine erste sehenswerte Aktion. Sein satter Schuss von der Strafraumgrenze flitzte aber am Pfosten vorbei. Versuchte es nach dem Rückstand mit viel Gewusel und viel Technik, doch in perfekte Positionen kam er nicht. Nach der Pause ging es ähnlich weiter – das war zu wenig. Nach einer Stunde wurde ausgewechselt. SPORT1-Note: 4.

FLORIAN WIRTZ

Hatte einen gewissen Anteil daran, dass der Ball anfangs vor allem über die linke deutsche Seite gut lief. Allerdings sprang dafür im ersten Abschnitt einfach zu wenig heraus. Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste er es, abzuschließen – eine sinnbildliche Szene. Den Fleiß konnte man ihm nicht absprechen, doch auch ungewohnte technische Fehler rundeten das Bild ab. Da muss von einem Mann seiner Qualität mehr kommen. SPORT1-Note: 4.

KAI HAVERTZ

Sorgte mit seinem Kopfball in der 10. Minute für die erste deutsche Chance und bemühte sich um echten Einfluss auf das Spiel – das gelang aber zu selten. Auffällig: Wenn Kimmich Ecken oder Freistöße schlug, war es immer Havertz, der für Gefahr sorgte. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 3.

Rüdiger fügt sich stark ein – Super-Joker Undav

ANTONIO RÜDIGER

Kam in der Halbzeitpause für den angeschlagenen Schlotterbeck in die Partie. Wenn Kimmich gegen Diomande den Kürzeren zog, war der Real-Star konsequent zur Stelle. Beim Tor durch Undav war spürbar, wie sehr Rüdiger emotional vorangeht und die Kollegen pusht. SPORT1-Note: 2.

NADIEM AMIRI

Durfte ab der 60. Minute für Pavlovic ran und musste sich erst einmal zurechtfinden. Bei seiner Flanke, die Undav zum 1:1 verwandelte, stimmte einfach alles. In der Nachspielzeit hätte er nach Vorlage von Undav zum großen Helden werden können. Sein Abschluss fiel aber zu harmlos aus. Am Ende war es egal. SPORT1-Note: 2.

DENIZ UNDAV

War ab der 60. Minute für Musiala in die Partie. Bereits zuvor hatten ihn einige deutsche Fans mit Sprechchören gefordert. Da hatten die Anhänger den richtigen Riecher. Der 29-Jährige markierte den Ausgleich und sorgte damit direkt für Lärm auf den Rängen. Tauchte dann unter und erlöste die DFB-Elf mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Was für ein Kerl! SPORT1-Note: 1

JAMIE LEWELING

Wurde in der 60. Minute für Sané eingewechselt. Dabei interpretierte er die Rolle auf der rechten Außenbahn etwas defensiver als sein Vorgänger, sorgte aber dennoch für Schwung. Trotzdem fehlte er bei so manchem Konter der Ivorer. Da passte die Abstimmung nicht immer. SPORT1-Note: 3.

LEON GORETZKA