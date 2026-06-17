WM: Deutscher Weltmeister verteidigt Sané

Pierre Littbarski kann die anhaltende Kritik an Leroy Sané nach dem 7:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht nachvollziehen. „Ich bin immer ein Kritiker von Leroy Sané gewesen, aber gegen Curaçao fand ich auch ihn gut“, sagte der Weltmeister von 1990 im Interview mit ran.
Deutscher Weltmeister verteidigt Sané
Sané war bei dem Kantersieg am Sonntag als einziger deutscher Offensivspieler ohne Scorerpunkt geblieben. „Er hat seine Torchancen gehabt“, räumte Littbarski ein, „es wäre natürlich schön gewesen, wenn er ein Erfolgserlebnis gehabt hätte.“ Dennoch findet der 66-Jährige, dass „die Mannschaft genauso weiterspielen“ solle.
WM: Littbarski ist mit dem DFB-Team zufrieden
Generell war Littbarski angetan vom Auftritt des DFB-Teams. Die Mannschaft habe „viele verschiedene Lösungswege“ gefunden. Im bisherigen Turnierverlauf sei seiner Meinung nach einzig Frankreich beim 3:1-Sieg über Senegal „noch einen Tick stärker“ als Deutschland gewesen. „Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“, betonte Littbarski.
Deutschland bestreitet sein zweites Spiel in der Gruppe E am Samstag (22.00 Uhr MESZ) gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire). Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Donnerstag der kommenden Woche Ecuador.