WM: Deutscher Weltmeister verteidigt Sané

SID 17.06.2026 • 11:34 Uhr Pierre Littbarski kann die anhaltende Kritik an Leroy Sané nicht nachvollziehen. Der deutsche Flügelstürmer blieb beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao bei der WM ohne Torerfolg.

Pierre Littbarski kann die anhaltende Kritik an Leroy Sané nach dem 7:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht nachvollziehen. „Ich bin immer ein Kritiker von Leroy Sané gewesen, aber gegen Curaçao fand ich auch ihn gut“, sagte der Weltmeister von 1990 im Interview mit ran.

Sané war bei dem Kantersieg am Sonntag als einziger deutscher Offensivspieler ohne Scorerpunkt geblieben. „Er hat seine Torchancen gehabt“, räumte Littbarski ein, „es wäre natürlich schön gewesen, wenn er ein Erfolgserlebnis gehabt hätte.“ Dennoch findet der 66-Jährige, dass „die Mannschaft genauso weiterspielen“ solle.

WM: Littbarski ist mit dem DFB-Team zufrieden

Generell war Littbarski angetan vom Auftritt des DFB-Teams. Die Mannschaft habe „viele verschiedene Lösungswege“ gefunden. Im bisherigen Turnierverlauf sei seiner Meinung nach einzig Frankreich beim 3:1-Sieg über Senegal „noch einen Tick stärker“ als Deutschland gewesen. „Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“, betonte Littbarski.