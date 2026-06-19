WM: DFB-Shootingstar begeistert van der Vaart

Lars Hinzberg 19.06.2026 • 17:11 Uhr Eigentlich sind die Augen Rafael van der Vaarts bei der WM vor allem auf die Niederlande gerichtet. Die Entwicklung eines DFB-Stars ist aber auch ihm nicht entgangen.

Nathaniel Brown ist der Senkrechtstarter im deutschen Team. Der 23-Jährige stand beim WM-Auftakt gegen Curacao in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann und ihm gelangen zwei Scorer (ein Tor & eine Vorlage). Mit seiner Leistung spielte sich der Linksverteidiger auch ins Rampenlicht bei der niederländischen Legende Rafael van der Vaart.

Bei Wettbasis-AceOdds zeigte sich der 43-Jährige von Brown angetan: „Er hat mich wirklich überrascht, weil ich ihn erst ein paar Mal habe spielen sehen, und mir seine Einstellung und sein Selbstvertrauen sehr gut gefallen haben.“

Van der Vaart traut Brown Bayern-Wechsel zu

„Er spielt in einer Mannschaft mit so vielen großen Stars und bringt trotzdem so viel Selbstbewusstsein auf den Platz, wirkt aber dennoch wie ein Spieler, der seinen Platz in der Hierarchie kennt“, schwärmte er weiter.

Einen möglichen Wechsel zum FC Bayern sieht van der Vaart nicht als Gefahr für den Youngster: „Der Verein ist gut darin, sich um seine Spieler zu kümmern, also wird er das schon meistern.“

Dass der Umgang bei einem Top-Verein ein anderer sein wird, verhehlte er jedoch nicht: „Der Druck beim FC Bayern München wird ein ganz anderer sein, als er es von Frankfurt gewohnt ist.“ Van der Vaart selbst machte unter anderem 73 Spiele für Real Madrid.

DFB-Sturm: Van der Vaart legt sich fest

In der Offensive der deutschen Mannschaft sieht der Niederländer ganz klar Kai Havertz vorne: „Ich würde mich ohne Zweifel für Havertz und gegen Undav entscheiden!“ Undav sei zwar ein torgefährlicher Stürmer, an Havertz schätzt er aber besonders seine Flexibilität.

„Normalerweise schießen Stürmer nur Tore, aber Havertz hat früher als Zehner gespielt und kann sogar auf den Außenbahnen spielen. Er ist ein Qualitätsspieler sowohl mit als auch ohne Ball. Es ist toll, einen Spieler wie Havertz zu haben.“