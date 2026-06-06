WM: Dieses Teamfoto ist jetzt schon Kult

Conrad Fröhlich 06.06.2026 • 13:54 Uhr Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ist riesig in Norwegen. Der Fußballverband heizte die Stimmung mit einem ikonischen Wikinger-Foto der Mannschaft weiter an.

Nach 28 Jahren nimmt Norwegen wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil – die Vorfreude und Euphorie im Land ist entsprechend groß. Die Stimmung fängt der norwegische Verband mit einem speziellen Foto passend auf.

Das norwegische Team um Superstar Erling Haaland steht aufgereiht in Wikinger-Dress vor dem passenden Hintergrund. Das Bild ist Teil der Kampagne: „Die Wikinger kommen.“

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Tennis-Ikone Becker begeistert: „Ein großartiges Teambild“

Begeisterte Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Tennis-Legende Boris Becker postete bei X: „Was ein großartiges Teambild. Das beste Foto.“ Nach nur einem Tag stand der Instagram-Post schon bei über 220.000 Likes und wurde beinahe 70.000 Mal geteilt.

„Wir haben früh erkannt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten würde. Deshalb haben wir uns entschieden, sie uns zu eigen zu machen und sie mit dem zu füllen, was uns unserer Meinung nach tatsächlich auszeichnet“, wird Lisa Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes in einer Mitteilung des Verbandes zitiert.

Demnach ginge es „nicht nur um Ästhetik, sondern um Werte: Gemeinschaft, Teamgeist und Zusammenhalt“. Fotograf David Yarrow sagte zu The Athletic, er wolle mit dem Bild „mit diesem Gefühl der Reise spielen, das bis zu den Wikingern zurückreicht, als würden sie nach Amerika in See stechen“.

Drehort sei dabei ein Privatstrand in Oslo gewesen. Außerdem sei ein historisch korrekter Holzsteg gebaut worden.

Arsenal-Kapitän fehlte beim Shooting

Norwegens Kapitän Martin Ödegaard verpasste das Shooting wegen des Champions-League-Finals gegen Paris. Laut The Athletic habe er sich ein paar Tage später in Oslo fotografieren lassen und sei digital in die endgültige Aufstellung eingefügt worden.

Der Mittelfeldmann und Kapitän vom FC Arsenal ist neben Erling Haaland ein zentraler Baustein im talentierten norwegischen Kader. Außerdem setzt Nationaltrainer Stale Solbakken auf die Bundesligaprofis Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und Antonio Nusa (RB Leipzig).

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