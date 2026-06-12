FC Bayern erhöht wohl Angebot für Kompany-Wunschspieler

Johannes Behm 12.06.2026 • 13:43 Uhr Der FC Bayern gibt wohl ein neues Angebot für den Wunschspieler von Vincent Kompany ab.

Der Transfer von PSV Eindhovens Ismael Saibari zum FC Bayern bewegt sich offenbar mit zunehmender Geschwindigkeit auf die Ziellinie zu. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus den Niederlanden haben die Münchner ihr Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler auf 53 Millionen Euro erhöht. Fünf Millionen davon sollen abhängig von Bonuszahlungen sein. Vollends zufrieden ist PSV damit nicht, allerdings sind beide Parteien überzeugt, dass es zu einer Einigung kommt.

Bei den Gesprächen soll es laut Voetbal International derzeit vor allem um die finalen Strukturen des Ablöse-Pakets gehen. Die Höhe und Bedingungen der Bonuszahlungen seien noch nicht final verhandelt worden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Weiterführend berichtet Eindhovens Dagblad, dass die angestrebte Einigung beider Vereine ohnehin erst nach dem 30. Juni unterschrieben werden soll, da dies steuerliche Vorteile für PSV hätte. Somit gibt es für beide Parteien keinen Zeitdruck, zumal sie sich grundlegend auf einen Transfer verständigt haben sollen.

Wird Saibari PSV-Rekordtransfer?

Alles sieht danach aus, dass der 25 Jahre alte Rechtsfuß zum neuen Rekordtransfer Eindhovens wird. Bisheriger teuerster Abgang ist Hirving Lozano, der den Niederländern 2019 50 Millionen Euro einbrachte.

Über einen Vertrag sollen sich die Bayern und der Marokkaner, der aktuell mit der Nationalmannschaft bei der WM weilt, bereits einig sein. Das berichteten unter anderem Fabrizio Romano und die niederländische Zeitung Telegraaf. Saibari gilt als absoluter Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany.