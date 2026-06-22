WM: Für die deutschen Fans wird es ungemütlicher

Conrad Fröhlich 22.06.2026 • 19:05 Uhr Von Nachtspielen sind die deutschen Fans bislang verschont geblieben. Im weiteren Turnierverlauf wird die Situation jedoch etwas komplizierter.

Schlechte Nachrichten für die deutschen Fans. Nachdem die Zuschauer bislang von späten Anstoßzeiten verschont geblieben sind, wird sich das ab der K.-o.-Runde ändern.

Das DFB-Team steht nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste bereits als Gruppensieger fest. Deshalb ist auch das Sechzehntelfinale für Deutschland bereits fest terminiert, inklusive Anstoßzeit und Ort. Einzig der Gegner der Nagelsmann-Elf muss noch ermittelt werden. Dadurch können sich die deutschen Fans schon mal darauf einstellen, im Vergleich zu den Gruppenspielern noch mal etwas länger wachbleiben zu müssen.

Das Sechzehntelfinale der DFB-Auswahl steigt nämlich am Montag, um 22.30 Uhr (live im SPORT1-Ticker). Der Abpfiff erfolgt also definitiv nach Mitternacht. Hinzu kommt die Tatsache, dass in der K.-o.-Phase des Turniers auch Verlängerungen und Elfmeterschießen im Bereich des Möglichen sind. Rechnet man dann noch die zwei Trinkpausen hinzu, die in der Regel für üppige Nachspielzeiten sorgen, könnte das Deutschland-Spiel auch erst nach 1 Uhr beendet werden.

Eine Umstellung für die deutschen Fans, die bislang von unbequemen Anstoßzeiten verschont worden waren. Während die nicht mitgereisten türkischen Anhänger, die Spiele ihrer Mannschaft mitten in der Nacht verfolgt haben, hatten die Deutschland-Anhänger weit mehr Glück. Das Duell mit Curacao startete sonntags um 19 Uhr, die Partie gegen die Elfenbeinküste samstag um 22 Uhr. Die Menschen, die an Werktagen zu den üblichen Zeiten arbeiteten, konnten sich die Spiele also relativ bequem anschauen.

WM 2026: Auch mögliches Achtelfinale steigt spät

Etwas unbequemer wird es bereits am letzten Spieltag der Gruppe E. Das DFB-Team läuft am Donnerstag um 22 Uhr (MEZ) gegen Ecuador (live im SPORT1-Ticker) auf.