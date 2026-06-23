WM: Gosens berichtet von fieser Ronaldo-Abfuhr

Johannes Vehren 23.06.2026 • 19:44 Uhr Robin Gosens ist großer Fan von Cristiano Ronaldo. Der Deutsche fragte den portugiesischen Superstar einst noch einem Spiel nach seinen Trikot, doch wurde enttäuscht.

Robin Gosens hat eine aus seiner Sicht enttäuschende Anekdote über Cristiano Ronaldo erzählt. Während seiner Zeit bei Atalanta Bergamo traf er in der Serie A auf Juventus Turin mit CR7 und fragte nach der Partie nach einem Trikottausch.

„Er wollte nicht, das ist die Wahrheit“, musste der Deutsche in der ARD darüber lachen und ergänzte: „Wir haben sehr gut gespielt und er war nicht so gut drauf. Ich habe ihn in einem sehr falschen Moment abgefangen und er meinte einfach: ‚No‘.“

Gosens nimmt es Ronaldo nicht übel

Gosens berichtete, dass Ronaldo sein großes Idol in Kindheitstagen war und er immer noch riesiger Fan des Superstars ist. Dieser sei damals nach der Gosens-Frage aber einfach weitergegangen. „Das war für mich als Fanboy natürlich kein schöner Moment“, gestand der aktuelle Spieler der AC Florenz.

Gleichzeitig meinte der 24-malige deutsche Nationalspieler, dass er es selbst kenne, nach einer Partie emotional zu sein und nur noch in die Kabine zu wollen.

„Deswegen nehme ich ihm das nicht übel, aber für mich, weil es auch eins der ersten Aufeinandertreffen war, war das ein emotionaler Moment, und dachte, wenn ich den noch krönen könnte mit einem Trikot von ihm, wäre das wunderbar. Hat nicht geklappt, so ist es halt“, erklärte Gosens abschließend.