WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Schweiz - Bosnien live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 18.06.2026 • 18:00 Uhr WM heute Abend nicht im Free-TV! Schweiz und Bosnien spielten ihre ersten Spiele 1:1. Nun treffen die beiden europäischen Nationen im direkten Duell aufeinander. So sehen Sie den WM-Kracher.

Die Schweiz trifft am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) auf Bosnien und Herzegowina. Stattfinden wird die Partie im SoFi Stadium in Los Angeles.

WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Schweiz – Bosnien und Herzegowina

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WM 2026: Schweiz will Reaktion zeigen

Für die Schweiz war das Unentschieden gegen Katar eine große Ernüchterung. Kapitän Xhaka fand anschließend deutliche Worte. „Wir müssen erstmal mit beiden Beinen auf den Boden kommen und die Realität sehen, dass wir nicht so weit sind wie wir vielleicht vor dem Turnier gesprochen haben.“ Im Schweizer Team soll die Stimmung nach den klaren Worten alles andere als gut sein.

Schon nach der Generalprobe gegen Australien (1:1) in der Vorwoche hatte Xhaka öffentlich Kritik an der Leistung geübt und vor den kommenden Herausforderungen gewarnt – offenbar ohne Wirkung. Nun will die „Nati“ endlich eine Reaktion zeigen und gegen Bosnien den ersten Sieg der Gruppenphase klarmachen.