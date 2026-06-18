WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Schweiz - Bosnien live im TV, Stream & Ticker

Sowohl Bosnien und Herzegowina als auch die Schweiz verspielten im ersten WM-Gruppenspiel eine Führung. Beide Spiele endeten 1:1 und somit stehen alle vier Teams der Gruppe B mit einem Punkt und identischem Torverhältnis da – umso wichtiger wird also das zweite Gruppenspiel.
WM: Schweiz-Kracher nicht im Free-TV
Die Schweiz trifft am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) auf Bosnien und Herzegowina. Stattfinden wird die Partie im SoFi Stadium in Los Angeles.
WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Schweiz – Bosnien und Herzegowina
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WM 2026: Schweiz will Reaktion zeigen
Für die Schweiz war das Unentschieden gegen Katar eine große Ernüchterung. Kapitän Xhaka fand anschließend deutliche Worte. „Wir müssen erstmal mit beiden Beinen auf den Boden kommen und die Realität sehen, dass wir nicht so weit sind wie wir vielleicht vor dem Turnier gesprochen haben.“ Im Schweizer Team soll die Stimmung nach den klaren Worten alles andere als gut sein.
Schon nach der Generalprobe gegen Australien (1:1) in der Vorwoche hatte Xhaka öffentlich Kritik an der Leistung geübt und vor den kommenden Herausforderungen gewarnt – offenbar ohne Wirkung. Nun will die „Nati“ endlich eine Reaktion zeigen und gegen Bosnien den ersten Sieg der Gruppenphase klarmachen.
Vor dem Turnier hatte Bosniens Trainer Sergej Barbarez als Ziel ausgegeben, die Gruppe B mit Co-Gastgeber Kanada, Katar und der Schweiz zu „überstehen“. Nach dem Punktgewinn gegen Kanada sind sie diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Auch Bosnien hofft auf einen erneuten Punktgewinn in der Gruppe B, um sich vor dem letzten Gruppenspiel gegen Katar eine gute Ausgangsposition zu erspielen.