WM: Kai Havertz in der Startelf gegen die USA

SID 05.06.2026 • 06:21 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Samstag ihre Generalprobe vor der Weltmeisterschaft gegen Gastgeber USA. Kai Havertz wird nach der Enttäuschung im Champions-League-Finale in der Startelf stehen.

Von der Champions-League-Enttäuschung in den WM-Modus: Fußball-Nationalspieler Kai Havertz wird bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in Chicago in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann rücken.

Zuletzt hatte der Angreifer, der bei der WM als Mittelstürmer spielen soll, wegen des Finals der Königsklasse gefehlt. In Budapest verlor er mit dem FC Arsenal trotz seines Führungstreffers gegen Paris Saint-Germain (3:4 i.E.).

Fragezeichen hinter Neuer

Nach Informationen von SPORT1 ist ein Einsatz von Manuel Neuer noch offen. Bislang war der Plan, den zuletzt angeschlagenen Keeper bei dieser Partie einzusetzen. Oliver Baumann dürfte ihn erneut vertreten.

Neuer (40) hatte sein geplantes Comeback im Testspiel gegen Finnland (4:0) bereits verschieben müssen, wegen seiner Wadenverletzung stand auch dort Baumann im Tor.

Undav zurück auf die Bank?

Havertz-Vertreter Deniz Undav dürfte trotz seiner starken Leistung am vergangenen Sonntag wieder auf die Bank zurückkehren. Der Stuttgarter hatte zweimal getroffen, war dann leicht angeschlagen ausgewechselt worden, gab aber schnell Entwarnung.