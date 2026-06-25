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WM: Nagelsmann plant "Nachtschicht" ein

Nagelsmann plant „Nachtschicht“ ein

Erst in der Nacht zu Sonntag steht fest, auf wen Deutschland in der ersten K.o.-Runde trifft. Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt entsprechend wenig Vorbereitungszeit.
Deutschland steht bereits sicher als WM-Gruppensieger fest. Die SPORT1-Reporter Stefan Kumberger und Manfred Sedlbauer diskutieren über die Startelf für das nächste Spiel, bei dem Jamal Musiala voraussichtlich für eine Pause freiwillig auf seinen Einsatz verzichtet.
SID
Erst in der Nacht zu Sonntag steht fest, auf wen Deutschland in der ersten K.o.-Runde trifft. Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt entsprechend wenig Vorbereitungszeit.

In einer „Nachtschicht“ werden Julian Nagelsmann und sein Trainerteam den Matchplan für das erste K.o.-Spiel schmieden. Weil wohl erst am Samstag nach Abschluss der WM-Vorrunde feststeht, auf welchen Gruppendritten die DFB-Auswahl am Montag in Boston treffen wird, läuft die Vorbereitung auf das Sechzehntelfinale „unter Zeitdruck“.

„Dass man als Gruppensieger so ein bisschen bestraft wird, finde ich nicht optimal. Allzu viel halte ich nicht davon“, sagte Nagelsmann am Mittwoch (Ortszeit) in East Rutherford: „Jeder kann sich vorstellen, dass es bessere Konstellationen gibt, als Samstagnacht durchzuschrubben, um dann am Sonntag der Mannschaft den Gegner vorzustellen.“

WM: Deutschland steht schon als Gruppensieger fest

Der Bundestrainer hat mit seinem Trainerteam allerdings vorgesorgt. „Die Gegner, die am wahrscheinlichsten sind, haben wir aufgeteilt. Ich habe ein bisschen was geguckt, unser Analyse-Team hat was geguckt“, verriet Nagelsmann: „Wir haben alle schon drei, vier Spiele geschaut von den potenziellen Gegnern.“ Generell, ergänzte er mit einem Augenzwinkern, seien im Trainerteam alle noch sehr jung: „Da kann man mal die Nacht durcharbeiten, das ist nicht so schlimm.“

Vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (ab 22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) gegen Ecuador steht Deutschland bereits als Sieger der Gruppe E fest.

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