WM: Nagelsmann zieht die Zügel wieder an

SID 17.06.2026 • 07:25 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft hat mit der Vorbereitung für das Spiel gegen die Elfenbeinküste begonnen. Nach dem Traumstart gegen Curacao wartet nun ein ganz anderes Kaliber auf die DFB-Auswahl.

Julian Nagelsmann zieht die Zügel wieder an. Nach anderthalb freien Tagen bittet der Bundestrainer seine Nationalspieler am Mittwochvormittag (Ortszeit) in Winston-Salem wieder auf den Trainingsplatz und startet damit die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire).

„Das ist der Schlüssel, dass man während des Turniers nicht vergisst, gut zu trainieren“, sagte Kapitän Joshua Kimmich und forderte: „Alle müssen auf Spannung bleiben. Das passiert durch eine gute Intensität und den Inhalt im Training. Da haben wir noch ein bisschen zu tun.“

WM: Deutschland kann das Weiterkommen perfekt machen

Mit dem zweiten Turniersieg würde der viermalige Weltmeister vorzeitig in die K.o.-Phase des XXL-Turniers einziehen. Doch nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) wartet nun ein ganz anderes Kaliber auf die DFB-Auswahl. „Die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive“, mahnte Kimmich. Zudem sei das Team um den Leipziger Yan Diomande „physisch sehr stark“.

Nach dem Spiel in der kanadischen Metropole werde man „erkennen, wo wir stehen“. Man könne aber jedem Gegner „weh tun“, so Kimmich.