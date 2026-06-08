WM: Riesiger Ansturm auf DFB-Training

Um 13:19 Uhr Ortszeit bog der DFB-Mannschaftsbus in das neue Zuhause des Teams ein. Das „Greylyn Estate“, eine schlossähnliche Anlage in Winston-Salem, dient in den kommenden Wochen als Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft.
Riesiger Ansturm auf DFB-Training
Sechs Tage vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao geht es für die Stars bereits am Abend (18 Uhr Ortszeit) erstmals auf den Trainingsplatz. Der Andrang auf die erste öffentliche Einheit des DFB-Teams ist dabei enorm.
Ansturm auf DFB-Training
Innerhalb von nur vier Minuten waren sämtliche 3.000 Tickets für die erste Trainingseinheit der Mannschaft in Winston-Salem vergriffen.
Der DFB rechnet mit zahlreichen Einheimischen, die die Stars aus nächster Nähe erleben möchten. Schon tagsüber zog es immer wieder Schaulustige zum Hotel, darunter auch Fans in Trikots der DFB-Elf. Doch das weitläufige Gelände ist abgesperrt. Für Fans ebenso wie für Medienvertreter ist das Anwesen derzeit nicht zugänglich.
DFB-Team vor dem Auftakt gegen Curacao
Im Vergleich zu Chicago, wo sich die Nationalmannschaft in der vergangenen Woche vorbereitet und am Samstag gegen die USA getestet hatte (2:1), herrschen in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina noch einmal deutlich höhere Temperaturen.
Einen ersten Eindruck von den klimatischen Bedingungen können sich die DFB-Stars direkt am Abend ihrer Anreise verschaffen – und das vor einer großen Kulisse auf den Rängen.
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