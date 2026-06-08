WM: Riesiger Ansturm auf DFB-Training

Manfred Sedlbauer 08.06.2026 • 22:34 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft ist in ihrem WM-Teamquartier in Winston-Salem angekommen. Bereits am ersten Tag erlebt das DFB-Team einen riesigen Ansturm.

Um 13:19 Uhr Ortszeit bog der DFB-Mannschaftsbus in das neue Zuhause des Teams ein. Das „Greylyn Estate“, eine schlossähnliche Anlage in Winston-Salem, dient in den kommenden Wochen als Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft.

Sechs Tage vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao geht es für die Stars bereits am Abend (18 Uhr Ortszeit) erstmals auf den Trainingsplatz. Der Andrang auf die erste öffentliche Einheit des DFB-Teams ist dabei enorm.

Ansturm auf DFB-Training

Innerhalb von nur vier Minuten waren sämtliche 3.000 Tickets für die erste Trainingseinheit der Mannschaft in Winston-Salem vergriffen.

Der DFB rechnet mit zahlreichen Einheimischen, die die Stars aus nächster Nähe erleben möchten. Schon tagsüber zog es immer wieder Schaulustige zum Hotel, darunter auch Fans in Trikots der DFB-Elf. Doch das weitläufige Gelände ist abgesperrt. Für Fans ebenso wie für Medienvertreter ist das Anwesen derzeit nicht zugänglich.

DFB-Team vor dem Auftakt gegen Curacao

Im Vergleich zu Chicago, wo sich die Nationalmannschaft in der vergangenen Woche vorbereitet und am Samstag gegen die USA getestet hatte (2:1), herrschen in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina noch einmal deutlich höhere Temperaturen.