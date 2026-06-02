WM: Social-Media-Hype um Neuseeländer hört nicht auf

SID 02.06.2026 • 09:40 Uhr Der Hype um Tim Payne scheint kein Ende zu nehmen. Wenn er noch eine Million Follower dazugewinnt, hätte er so viele wie Neuseelands Einwohner, nämlich rund 5,3 Millionen.

Der „unbekannteste Spieler“ der Fußball-WM hat mit seiner Follower-Anzahl die legendären All Blacks überholt. Nun trifft der Neuseeländer Tim Payne womöglich sogar auf den Mann, der für seinen rasanten Aufstieg im Internet verantwortlich ist.

Nachdem der Rechtsverteidiger von Wellington Phoenix vergangene Woche vom argentinischen Social-Media-Star Valen Scarsini, bekannt als „El Scarso“, als „unbekanntester“ Spieler der WM auserwählt worden war, rief dieser dazu auf, dem bislang unbeachteten Spieler zu mehr Followern zu verhelfen. Damit löste er eine wahre Online-Explosion des Interesses aus.

WM: Payne hat mittlerweile über vier Millionen Follower

Payne, der die Aufmerksamkeit als „ziemlich verrückt“ bezeichnete, könnte Scarsini nun persönlich treffen. Der Argentinier kündigte an, nach Florida zu reisen, um am Dienstag Neuseelands Testspiel gegen Haiti in Fort Lauderdale zu sehen. „Leute, morgen ist es soweit“, postete Scarsini: „Lasst uns Tims Spiel gegen Haiti anschauen und dann werden wir ihn treffen! Danke an alle, die das möglich gemacht haben.“

Die Followerzahl des 32-jährigen Payne stieg am Dienstag auf über vier Millionen. Damit hat Payne nun mehr Abonnenten als die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, die „All Blacks“, die in dem Rugby-verrückten Land 2,8 Millionen Abonnenten haben. Noch eine Million mehr, und Payne hätte so viele Follower wie Neuseeland Einwohner hat, rund 5,3 Millionen.