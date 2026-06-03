Weltmeister Argentinien bangt um Top-Talent

Lars Hinzberg 03.06.2026 • 22:43 Uhr Argentiniens Talent Nico Paz droht die WM zu verpassen. Für ihn könnte ein alter Bekannter aus der Bundesliga nachrücken.

Argentiniens Mittelfeld-Talent Nico Paz droht die WM zu verpassen. Der 21-Jährige vom FC Como erlitt vor einigen Wochen einen Schlag aufs Knie. Ein Comeback ist aktuell noch nicht absehbar.

Ein Ausfall würde den Weltmeister von 2022 hart treffen. Der Youngster zählt im argentinischen Zentrum zu den Hoffnungsträgern und soll das Gesicht einer neuen Generation werden.

Rückt ein Ex-Leverkusener nach?

In der abgelaufenen Saison war Paz mit zwölf Toren und sieben Vorlagen maßgeblich an der erstmaligen Champions-League-Qualifikation Comos beteiligt. Am 36. Spieltag folgte im Spiel gegen Verona dann die Verletzung. Sein bis dato letzter Auftritt auf dem Platz. Er spielte zwar die 90 Minuten durch, verpasste aber die letzten beiden Partien im Saisonendspurt.

Ein offizielles Statement gab es vom argentinischen Verband zur Personalie noch nicht, Paz selbst meldete sich am Mittwoch allerdings via Instagram zu Wort. „Die letzten Tage der Erholung – ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, betitelte er ein Bild in seiner Story, das ihn auf dem Trainingsplatz zeigt.

Sollte er nun tatsächlich ausfallen, hat Argentinien bis einen Tag vor dem ersten WM-Spiel Zeit für eine Nachnominierung. Laut ESPN hat Trainer Lionel Scaloni wohl Paz-Teamkollege Máximo Perrone von Como oder den Ex-Leverkusener Emiliano Buendía (Aston Villa) auf dem Zettel. Der Villa-Stürmer glänzte zuletzt beim Europa-League-Triumph über den SC Freiburg.

Zum WM-Auftakt treffen die Albiceleste am 17.06. auf Algerien. Außerdem warten in der Gruppe H Österreich und Jordanien.