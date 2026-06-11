WM-Spiele heute: Auftakt mit Mexiko live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.06.2026 • 12:00 Uhr Heute beginnt die Fußball-WM 2026. Auf das Eröffnungsspiel folgt zu später Stunde die zweite Partie der Gruppe A. Die WM-Spiele heute im Überblick.

Der erste Tag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an! Deutsche Fußballfans müssen sich beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada dabei direkt auf eine ungewohnte Anstoßzeit gefasst machen.

Am Donnerstagabend fällt der WM-Auftakt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff soll es mit der Eröffnungsfeier losgehen, inklusive Musik, Feuerwerk und viel Glamour.

WM-Spiele heute: So sind Sie LIVE bei der Weltmeisterschaft dabei

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Die zweite Partie der Gruppe A folgt am frühen Freitagmorgen mit dem Duell zwischen Südkorea und Tschechien. Der Anpfiff erfolgt planmäßig um 4 Uhr (MESZ) in Guadalajara, Mexiko.

Im Vergleich zum Eröffnungsspiel unterscheidet sich die Art der Übertragung. Die zweite Partie gehört zu den 44 Spielen, die exklusiv bei MagentaTV übertragen werden.

Die heutigen WM-Spiel im Überblick: Gruppe A im Fokus

Mexiko – Südafrika ab 21 Uhr (ZDF und MagentaTV)

Südkorea – Tschechien ab 4 Uhr (MagentaTV)

Bereits am ersten Tag des Turniers werden die Spiele mit Hochspannung erwartet. Vor über 80.000 Fans findet zum Auftakt eine Neuauflage des Eröffnungsspiels von 2010 statt. Schon damals duellierten sich Südafrika und Mexiko. Die Partie endete nach zwischenzeitlicher Führung der tanzenden „Bafana Bafana“ mit 1:1.

Zwischen Südkorea und Tschechien wurden bisher hingegen nur drei Testspiele ausgetragen – mit einer ausgeglichenen Bilanz. Beide Nationen konnten einmal gewinnen und spielten einmal unentschieden.

WM 2026: Wer schafft es in die K.o.-Runde?

In einer ausgeglichenen Gruppe A könnte in diesem Jahr auch der dritte Platz zum Weiterkommen reichen. Erstmals wird bei einer Fußball-WM der Spielplan durch ein Sechzehntelfinale ergänzt.