WM-Spiele heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wer überträgt Deutschland, Brasilien und die Niederlande?

SPORT1 29.06.2026 • 12:00 Uhr Am Montag nimmt das Sechzehntelfinale der WM 2026 so richtig Fahrt auf. Brasilien kämpft um den Achtelfinal-Einzug. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele heute live im free-TV verfolgen können.

Nach dem Auftakt der WM–Sechzehntelfinals am Sonntag mit dem Duell zwischen Südafrika und Co-Gastgeber Kanada (0:1) geht es am Montag richtig zur Sache.

Den Auftakt am Montagabend deutscher Zeit macht die Partie zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Japan (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Während die Südamerikaner die Gruppe C standesgemäß als Erster beendeten, wurden die Asiaten in Gruppe F Zweiter. Dabei trotzte Japan den Niederlanden ein 2:2 ab, fertigte Tunesien mit 4:0 ab und spielte gegen Schweden erneut remis. Die Partie wird live im ZDF und bei MagentaTV übertragen.

WM heute live: So verfolgen Sie die Spiele am Montag

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV

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Am späteren Montagabend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr Sechzehntelfinale gegen Paraguay (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER). Dabei will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Niederlage gegen Ecuador (1:2) vergessen machen.

Die Südamerikaner beendeten die Gruppe D mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage. Letzteres fiel mit dem 1;4 zum Auftakt gegen die USA sogar sehr deutlich aus. Das Spiel wird sowohl vom ZDF als auch von MagentaTV live gezeigt.

WM 2026: Niederlande gegen Marokko nicht im Free-TV

In der Nacht von Montag auf Dienstag findet die Begegnung zwischen den Niederlanden und Marokko (ab 3 Uhr im LIVETICKER) statt. Ein Favorit ist dabei nicht auszumachen. Beide Mannschaften holten in ihrer Gruppe jeweils sieben Punkte.