WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - dann spielt möglicher Deutschland-Gegner Frankreich

SPORT1 26.06.2026 • 12:00 Uhr Die Gruppenphase der WM 2026 neigt sich dem Ende zu. In den Gruppen G, H und I wird sich entscheiden, wer weiterkommt, wer ausscheidet und wer als Gruppendritter zittern muss. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die WM-Spiele heute im TV verfolgen können.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 biegt die Gruppenphase auf die Zielgerade ein. Am letzten Spieltag geht es für viele Teams um den Einzug in die K.-o.-Runde, für andere steht bereits das vorzeitige Aus fest. Entsprechend stehen nun richtungsweisende Entscheidungen für den weiteren Turnierverlauf an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden die Gruppen G, H und I abgeschlossen. Mit dabei sind unter anderem Frankreich, Norwegen, die amtierenden Europameister aus Spanien sowie Belgien, das ein Debakel abwenden will.

WM-Spiele laufen nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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Frankreich muss im Showdown um den Gruppensieg in Gruppe I ohne Didier Deschamps auskommen (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Nach dem Tod seiner Mutter reiste der Nationaltrainer in die Heimat und wird an der Beerdigung teilnehmen. Sein Assistent Guy Stéphan übernimmt.

Zeitgleich steht der Senegal gegen den Irak steht unter Druck. Um noch eine Chance auf das Sechzehntelfinale zu haben, müssen die Löwen von Teranga nach Pleiten gegen Frankreich und Norwegen im letzten Vorrundenspiel unbedingt gewinnen (21.00 Uhr/MagentaTV). Zur Unzeit kommen da die neuen Unruhen um nicht gezahlte Prämien und schlechtes Essen sowie das Vertrags-Hickhack um den Trainer Pape Thiaw.

Später in der Nacht geht es für Lamine Yamal und seine Spanier gegen Uruguay um den Sieg in Gruppe H. Das Spiel kommt nicht im Free-TV (Sa. 02.00 Uhr/MagentaTV). Eine Niederlage könnte mit aktuell vier Zählern aber für den amtierenden Europameister teuer werden.

Kap Verde hat gute Chancen, sein WM-Märchen zu krönen. Nach den beiden Remis gegen Spanien (0:0) und Uruguay (2:2) winkt dem Land mit seinen nur rund 525.000 Einwohnern beim WM-Debüt tatsächlich die K.o.-Runde (Sa. 02.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Ein Sieg gegen Saudi-Arabien reicht sicher zum Weiterkommen, selbst der Gruppensieg ist noch drin.

Das ist für die Fans aber noch nicht alles! Denn auch in Gruppe G wird es ab 5 Uhr deutsche Zeit spannend.

Vor allem auf Kevin De Bruyne wird geblickt. Er bekam heftige Kritik in der Heimat ab. Der 34-Jährige sei wie ein „abgehalfterter Schauspieler, der jede x-beliebige Rolle annimmt, um in Hollywood weiter zu existieren“, spottete die Zeitung La Libre Belgique nach dem 0:0 gegen den Iran. Nun muss ein Sieg gegen Neuseeland her, um das Aus zu verhindern. Die Partie gibt es nicht im Free-TV (5.00 Uhr bei MagentaTV).

Auch parallel geht es zwischen Ägypten und dem Iran um Alles (5.00 Uhr bei MagentaTV). Die Begegnung fällt auf ein Wochenende, an dem in Seattle traditionell die LGBTQI+-Community feiert – offensichtlich ganz zum Missfallen der beteiligten Verbände.

Der iranische Verband erwarte, dass „die notwendigen Schritte“ unternommen werden, „um sicherzustellen, dass keine entsprechenden Zeremonien oder Werbeaktionen im Stadion oder im Rahmen des offiziellen Spielgeschehens stattfinden“.