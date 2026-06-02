SID 02.06.2026 • 21:26 Uhr Ismael Saibari von der PSV Eindhoven trifft für Marokko doppelt. Dem FC Bayern wurde zuletzt Interesse am Torjäger nachgesagt.

WM-Teilnehmer Marokko hat sein vorletztes Testspiel vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada problemlos gewonnen.

Die Löwen vom Atlas besiegten die Auswahl von Madagaskar 4:0 (2:0). In Rabat war Ismael Saibari von der PSV Eindhoven zweifacher Torschütze (4. und 25.) für die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi. Zuletzt waren Berichte aufgekommen, dass der FC Bayern Interesse am Doppeltorschützen hegen soll.

Marokko vor siebter WM-Teilnahme seit 1970

Die Vorlage zum ersten Treffer kam vom Stuttgarter Bilal El Khannouss, der nach der ersten Halbzeit wie zahlreiche andere Spieler ausgewechselt wurde. Den Endstand stellten Soufiane Rahimi her (78., Foulelfmeter) und Ayoub El Kaabi (87.). Madagaskars El Hadary Raheriniaina sah die Rote Karte (79.).