WM: Titeltraum lebt, aber die Euphorie bleibt aus

SPORT1 09.06.2026 • 21:24 Uhr Geht es nach der deutschen Bevölkerung, dann kann das DFB-Team bei der WM einige Siege bejubeln. Die Stimmung der Fans hält sich allerdings noch in Grenzen.

Fünf Tage vor dem deutschen WM-Auftaktspiel gegen Curacao blickt Deutschland mit vorsichtigem Optimismus auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Das zeigt eine repräsentative Befragung des „WM-Barometer„.

Demnach rechnen die meisten Deutschen mit einem Einzug der DFB-Auswahl ins Viertelfinale. 32,0 Prozent der Befragten erwarten dort das Aus der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Gleichzeitig ist der Glaube an einen ganz großen Wurf vorhanden: 21,2 Prozent trauen Deutschland sogar den Gewinn des WM-Titels zu. Weitere sieben Prozent sehen die Nationalmannschaft als Vize-Weltmeister, 10,8 Prozent rechnen mit Platz drei und acht Prozent mit Rang vier.

Ein frühes Scheitern halten dagegen nur wenige für wahrscheinlich: Lediglich 15 Prozent erwarten das Aus im Achtelfinale, 5,1 Prozent das Ausscheiden im Sechzehntelfinale und nur 0,8 Prozent ein Vorrunden-Aus.

Spanien knapp vor Frankreich Favorit auf den Titel

Bei der Frage nach dem künftigen Weltmeister sehen die Deutschen vor allem die europäischen Top-Nationen vorne. Als größter Favorit gilt Spanien mit 28,5 Prozent der Nennungen, dicht gefolgt von Frankreich (27,3 Prozent).

Auf Platz drei folgt bereits Deutschland mit 21,2 Prozent. England komplettiert das Favoritenquartett mit 9,1 Prozent.

Keine große WM-Euphorie in Deutschland

Die Stimmung rund um die Weltmeisterschaft bewerteten die Befragten nicht sehr positiv. Auf einer Skala von 1 („sehr gut“) bis 5 („mangelhaft“) stufen die Teilnehmenden ihre persönliche WM-Stimmung durchschnittlich bei 3,41 ein. Die Bewertung der allgemeinen WM-Stimmung in Deutschland beträgt 3,36.

Bemerkenswert deutlich fällt die Meinung zur Zukunft aus: Deutschland soll sich nach Ansicht der Bevölkerung erneut um die Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft bewerben.