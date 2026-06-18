WM-Übertragung heute live: Tschechien - Südafrika im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 18.06.2026 • 14:00 Uhr Tschechien und Südafrika wollen die Chance auf ein Weiterkommen wahren. Die Schiedsrichter-Ansetzung ist historisch. Übertragung im Free-TV und alle Infos.

Das erste Spiel des zweiten WM-Spieltages bestreiten Tschechien und Südafrika. Für beide Mannschaften wird diese Partie richtungsweisend sein, da sowohl die Tschechen als auch die Südafrikaner ihr Auftaktspiel verloren haben.

Die tschechische Nationalmannschaft trifft um 18 Uhr deutscher Zeit (zum LIVETICKER) auf Südafrika. Stattfinden wird die Partie im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Historischer Aspekt: Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet als zweite Schiedsrichterin überhaupt ein WM-Spiel der Männer – erstmals ist sogar die komplette Crew (inklusive VAR) weiblich.

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Beide Teams unter Zugzwang

Die Tschechen hatten sich erst im März über die Playoffs für ihre erste WM seit 20 Jahren qualifiziert. Gegen die bissigen Südkoreaner standen die Tschechen aber von Beginn an unter Druck, Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick bekam kaum Bindung zum Spiel. Trotz der Führung durch Ladislav Krejci musste sich Tschechien am Ende 1:2 geschlagen geben.

Gegen Südafrika soll sich das jetzt ändern. Glänzen konnte Südafrika im Auftaktspiel der WM gegen Mexiko absolut nicht. „Mehr rote Karten als Tore – Bafana Bafana startet mit einer enttäuschenden Leistung“, schrieb die südafrikanische Zeitung Kickoff.