WM: Vogts warnt DFB-Team eindringlich

SID 16.06.2026 • 10:55 Uhr Laut Berti Vogts war der berauschende WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao nicht mehr als ein Trainingskick. Der Europameister-Trainer von 1996 warnt vor Überheblichkeit.

Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts war der berauschende WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao (7:1) nicht mehr als ein Trainingskick. „Ich muss es leider so hart sagen: Ein solches Spiel trägt zwar das Siegel WM, aber es war kein echtes WM-Spiel“, schrieb Vogts in seiner WM-Kolumne für die Rheinische Post.

Für ihn, betonte der 79-Jährige, belege dieses Ergebnis, „dass es wichtig ist, den Wahnsinn einer solch aufgeblähten WM zu überdenken. Man tut niemandem einen Gefallen damit.“ Das sensationelle 0:0 von Kap Verde gegen Spanien am Montag widerspricht seiner These, davon wusste Vogts beim Verfassen allerdings noch nichts.

Vogts: „Luftschlösser sind gefährlich bei einer WM“

Die deutsche Mannschaft, führte er aus, solle sich nun bloß nicht zu stark fühlen. „Pflicht erfüllt mit viel Spielfreude, abhaken. Wir müssen auf dem Teppich bleiben“, warnte er: „Luftschlösser sind gefährlich bei einer WM.“