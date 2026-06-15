WM: Wegen Spanien-Patzer: Eine Million US-Dollar verzockt

SID 15.06.2026 • 23:51 Uhr Eine Person setzt auf einen Sieg des Europameisters Spanien zum WM-Auftakt - und verliert ein Vermögen. Jemand anders strich derweil über vier Millionen Dollar ein.

Alles auf Rot? Das ging diesmal schief! Ein Sportwetten-Fan hat wegen Spaniens Patzer im Auftaktspiel der Fußball-WM eine Million US-Dollar verloren.

Wie der englische Telegraph meldet, hatte die Person den Betrag, der rund 863.000 Euro entspricht, auf einen Sieg der „Furia Roja“ am Montag gegen den krassen Außenseiter Kap Verde gesetzt. Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch.

WM 2026: Anderer Nutzer gewinnt Millionen

Die Wette sei laut Telegraph auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket platziert worden und hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht. Derweil habe ein anderer Nutzer 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien nicht gewinnt, und damit satte 4,7 Millionen Dollar (rund 4 Millionen Euro) eingestrichen.